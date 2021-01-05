Росіян попередили про "велику біду" через найгіршу ситуацію з озимими за 20 років

У Росії майбутній урожай озимих (він становить приблизно 65% загального виробництва зернових) може сильно зіпсувати посуха, яка восени якраз вдарила по зернових південних регіонах країни. За повідомленням Росгідромету, у поганому стані перебувають близько 22% озимих, а такого не було за останні 20 років.

Про це повідомляє видання МК. "У Росії сталася велика біда з озимими... Насувається неврожай: у гарному стані посіви збереглися тільки на половині площ", – йдеться в публікації.

Зазвичай вони займають 65-70%. "Російський аграрний світ перебуває в сум'ятті від очікування регулювання цін на сільгосппродукти. Уже всім було здалося, що ринок по-справжньому стабілізувався й саморегулюється, як раптом ми повернулися в епоху планової економіки", – пише російське видання.

З хлібом і буряком у Росії можуть виникнути проблеми, а ось рослинної олії вистачить на всіх. Через очікувану загибель (або втрату врожаю) озимих у Волгоградській області і в Поволжі ці площі навесні будуть пересівати і, як вважають експерти, соняшником.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше президент Росії Володимир Путін своїм указом заборонив іноземцям володіти землею на анексованому півострові Крим.

У підсумку власникам земельних ділянок, розташованих у так званій прикордонній зоні Криму, які не мають російського громадянства, потрібно позбутися їх до березня 2021 року.