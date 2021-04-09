Ринок праці чекає 'світле майбутнє' після пандемії – The Economist

Пандемія COVID-19 завдала жахливої шкоди робітникам усього світу. Вона знищила мільйони робочих місць, спричинивши падіння зайнятості, яке було в 14 разів більше, ніж після фінансової кризи десятирічної давності. Однак ринку праці прогнозують світле майбутнє після пандемії.

У багатьох країнах безробіття зросло до рівня, який останнього разу спостерігався в 1930-х роках. Пандемія також посилила соціальну нерівність. Про це пише видання The Economist.

"Основні" працівники повинні були продовжувати подорожувати на свої робочі місця і назад. Наразі багато хто побоюється, що постпандемічний ринок праці буде характеризуватися стійко високою нерівністю і безробіттям, а робота буде передана на аутсорсинг за кордон або просто передана роботам.

Однак є і позитивні прогнози. Ринок праці ще до COVID-19 був далеко не ідеальним, але він був кращим, ніж стверджували критики. Цікаво, що коронавірус допомагає трансформувати ринок праці швидше і показує ті аспекти, які потребують удосконалення.

Ключове питання полягає в тому, чи зможуть після пандемії ринки праці відновити позитивні тенденції. Фахівці переконані, що коронавірус зрештою покращить ситуацію, прискоривши зміни, які почалися ще до епідемії.

Як повідомлялося раніше, світова економіка відновлюється швидше, ніж прогнозувалося. При цьому економіка йде нерівномірно в різних країнах, а також у різних секторах. ВВП у багатьох державах набагато нижчий від докризових показників.

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