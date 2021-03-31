У вівторок, 30 березня, Верховна Рада провела три позачергових засідання, на яких прийняла в цілому 8 Законів та 6 Постанов.

Законом 5300 передбачили надання одноразової мат.допомоги (8000 грн) за рахунок коштів держбюджету найманим працівникам суб’єктів господарювання та ФОПам, які внаслідок додаткових протиепідемічних заходів вимушені були тимчасово зупинити роботу. Види економічної діяльності, що даватимуть право на допомогу, затвердить Уряд. В грудні 2020 року, коли допомогу отримали близько півмільйона українців, це були роздрібна торгівля, крім авто та продуктів, ресторани, бари, кафе, концертна, музейна, театральна діяльність, спорт, відпочинок та розваги. Умова виплати - сплата ЄСВ за період від 3 до 6 місяців. Тому це ще і засіб детінізації економіки, адже як і минулого разу не підпадуть під отримання допомоги офіційно неоформлені працівники. Органам місцевого самоврядування надана можливість здійснювати компенсаційні виплати з місцевих бюджетів постраждалим від додаткових карантинних обмежень бізнесам та особам.

Законом 3553 запустили створення на базі військових комісаріатів територіальних центрів комплектування та соціальної підтримки з поступовим переходом від примусового до добровільного принципу їх роботи. Єдиний державний реєстр військовозобов’язаних буде взаємодіяти з іншими держорганами, з’явиться можливість створення електронного військового квитка в додатку Дія з подальшою перереєстрацією без військових чиновників.

Закон також посилює кримінальну та адміністративну відповідальність за ухилення від призову, військового обліку, навчальних зборів, за порушення законодавства про оборону, військовий обов'язок, військову службу та мобілізаційну підготовку. Впроваджується новий вид військової служби - резервістів з військовим досвідом. Їх призов відбуватиметься виключно в особливих екстрених умовах і на строк не більше 6 місяців за рішенням Президента без оголошення стандартної мобілізації та згоди парламенту.

Законом 5064 встановили закупати "пакунок малюка" на конкурентних засадах через системи типу Прозоро, визначили органи соцзахисту населення за місцем проживання батьків або усиновлювачів закладами, що призначають і здійснюють виплату держ.допомоги у зв'язку з вагітністю та пологами, вартість "пакунку малюка" встановили у розмірі 3 прожиткових мінімумів станом на 1 січня відповідного року.

Законом 4543 розблокували аукціони з продажу об’єктів великої приватизації. При цьому, парламент врахував відхилену Комітетом мою поправку, що на період карантину залишитиметься заборона на велику приватизацію методами зниження стартової ціни, визначення цінових пропозицій або викупу. Тобто велика приватизації зможе розпочатись лише при достатній конкуренції, попиті, належній роботі Фонду держмайна та збільшенні ціни продажу на аукціоні. Вже цього року можуть бути приватизовані Об’єднана гірничо-хімічну корпорація, до складу якої входять Іршанський та Вільногірський ГОКи, Президент-готель та 1-2 обленерго.

Закон 4157 запроваджує значний розмір санкцій (від 510 до 8500 грн) за порушення вимог техногенної або пожежної безпеки та невиконання приписів/розпоряджень про усунення порушень законодавства. Невдовзі порушники вимог техногенної безпеки, що спричинить виникнення аварії, нестимуть кримінальну відповідальність, а за неправдивий виклик спец.служб отримуватимуть штраф від 3400 до 10200 гривень.

Законом 3931 запровадили адмін.відповідальність за створення перешкод для діяльності та проведенні перевірок посадовими особами ДСНС. Надали можливість поліцейським та рятувальникам складати протоколи, а судам розглядати такі справі. Поліцейські проводитимуть адміністративне затримання для встановлення особи порушника.

Завдяки Закону 4355 Україна стала першою країною в світі, де цифрові паспорти прирівняли до паперових та пластикових. Ми не лише продовжили безстрокове використання зручних безпаперових сервісів у мобільному застосунку "Дія", а і закріпили визначення термінів е-паспорт, е-паспорт для виїзду за кордон, встановили, що ці електроні паспорти формуються безкоштовно за бажанням особи та пред’являтимуться на території України для посвідчення особи, підтвердження громадянства, крім випадків перетинання державного кордону, в’їзду на тимчасово окуповану територію України та виїзду з неї.

Законом 4667-1 удосконалили процес атестації здобувачів вищої освіти. Атестація докторів філософії здійснюватиметься постійною спецрадою при ЗВО, а докторів мистецтва – разовою спецрадою. Наукові досягнення осіб, рецензії/відгуки на них, інформація про спецраду, дату/час/місце захисту публікуватимуться на веб-сайтах ЦОВВ та ЗВО. Підставою для відмови в присудженні ступеню буде плагіат, фальсифікація, фабрикація, за цими ж підставами можна позбавити особу вже отриманого ступеня. МОН затверджуватиме та скасовуватиме рішення спец.рад, схвалюватиме порядок присудження наукового ступеня та подаватиме його на затвердження Кабміну.

Постановою 5312 затвердили Заяву Верховної Ради щодо ескалації російсько-українського збройного конфлікту, закликавши світове співтовариство, парламенти іноземних держав і міжнародні парламентські організації засудити агресивну політику Росії щодо України, продовжити та посилити міжнародний політичний й економічний тиск на РФ з метою припинення агресії, виведення іноземних військ і озброєння з території нашої держави.

Постановою 5295 засудили події, що відбулись 20 березня біля Офісу Президента і доручили МВС, СБУ та ДБР забезпечити швидке, повне та неупереджене розслідування, а також з’ясувати чи організовували ці події політичні партії або пов’язані з ними особи.

Позбавили депутатських мандатів мера Херсона Ігоря Колихаєва ( 4447) та губернатора Черкащини Олександра Скічко ( 5012), а також призначили на 31 жовтня 2021 року позачергові вибори мера Харкова ( 5292) та Шегинівського сільського голови Львівської області ( 5291).

Наступне чергове пленарне засідання відбудеться у вівторок 13 квітня.

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