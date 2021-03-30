"Північний потік-2" зупиниться, це неминуче, – радник глави "Нафтогазу"

Санкції США незабаром можуть зупинити будівництво "Північного потоку-2". Відповідний пакет санкцій вже підготовлений Конгресом і ухвалений як обов'язковий закон.

Про це в коментарі OBOZREVATEL заявив радник глави правління НАК "Нафтогаз України" Вадим Гламаздін. За його словами, коли нові санкції будуть застосовані в повному обсязі, будівництво газопроводу припиниться.

"Наскільки нам відомо, адміністрація США готова застосувати ці санкції, але зараз вирішуються якісь технічні деталі, – говорить Гламаздін. – Я б сказав, що на сьогодні ймовірність зупинення цього проєкту дуже висока. Поки робота не зупинена, ймовірність таких санкцій наближається до 100%. Тому ми вважаємо, що цей газопровід не добудують".

До того ж, на думку Вадима Гламаздіна, не існує і легальних способів ввести трубу в експлуатацію. Проєкт повинен бути сертифікованим, а сертифікаційна компанія, яка цим займалася, вийшла з "Північного потоку-2" через санкції. Це означає, що жодна інша компанія не зможе повністю провести сертифікацію, адже для відповідної оцінки компанія повинна стежити за проєктом весь час.

Є проблеми і зі страховкою. У Росії немає страхових компаній такого рівня, які могли б страхувати подібний проєкт. А всі міжнародні компанії вже заявили, що не матимуть із ним справи.

Водночас Гламаздін не виключає можливості, що Росія може спробувати обійти закон і змусити європейців качати газ через цю трубу іншими способами.

"Можна згадати, що зробила Росія з транзитом із Туркменістану. Вони просто підірвали трубу в себе на території. І з 2009-го року жодного кубічного метра туркменського газу в Європу не поставляється. А до цього постачали 50 млрд на рік. Чи можуть вони підірвати труби які йдуть в сторону України? У теорії – можуть. а на практиці – не знаю. Все буде залежати від того, як поведуть себе європейці", – підсумував експерт.

Проєкт "Північний потік-2" оцінюється в 9,5 млрд євро. Його реалізує "Газпром" в альянсі з європейськими компаніями Engie, Uniper, OMV, Shell, Wintershall. Вони взяли на себе зобов'язання профінансувати "Північний потік-2" сумарно на 50%, тобто на 950 млн євро кожен. "Газпром" надасть другу половину коштів – 4,75 млрд євро.

Президент Росії Володимир Путін заявляв, що газопровід зобов'язані ввести в експлуатацію на початку 2021 року. Однак пізніше терміни перенесли на кінець року.

Проєкт "Північний потік-2" Інфографіка OBOZREVATEL

Як раніше повідомляв OBOZREVATEL, міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба зі своїм польським колегою Збігнєвом Рау публічно звернулися до президента США Джо Байдена з проханням зупинити будівництво "Північного потоку-2" за допомогою будь-яких інструментів.