"Північний потік-2" можуть добудувати всупереч санкціям США: в Німеччині готують несподівану відповідь

У Німеччині уряд штату Мекленбурга-Передньої Померанії на чолі з прем'єр-міністром Мануелою Швезіґ в найближчі сім днів введе державний захист щодо німецьких компаній, які беруть участь у прокладанні трубопроводу "Північний потік-2". Це нібито дозволить захистити від санкцій США.

Про це з посиланням на засекречені документи повідомляє видання BILD. Відбудеться спеціальне засідання кабінету міністрів, на якому уряд погодиться створити "Фонд захисту клімату". Парламент штату повинен ухвалити рішення про створення фонду на спеціальному засіданні.

За словами інсайдера BILD, в документі йдеться: "Уряд штату створює фонд, який підтримує і просуває діяльність щодо захисту клімату в штаті через широкий спектр організацій та установ, а також активістів громадянського суспільства, і водночас може внести вклад в завершення проєкту газопроводу "Північний потік-2".

Фонд "буде виконувати завдання в зв'язку з подальшим будівництвом "Північного потоку-2". Причина така: "Санкції вимагають негайного створення фонду".

В кінці грудня дата 15 січня була вказана в повідомленні морського управління Данії, тепер її підтвердили в енергетичному агентстві країни. Дозвіл на експлуатацію газопроводу Данія видала ще в жовтні.

"Північний потік-2" піде в обхід транзитних держав – України, Білорусі, Польщі. Його запуск може призвести до втрати мільярдів доларів на транзиті блакитного палива. Вартість "труби" – близько 9,5 млрд євро. Це один із найдорожчих проєктів "Газпрому". У ньому також беруть участь і німецькі компанії. Газ із Росії хочуть постачати безпосередньо до Німеччини.

Проєкт "Північного потоку-2" зупинили інфографіка OBOZREVATEL

Як повідомляв OBOZREVATEL, російське судно "Академік Черський", яке має добудувати газопровід "Північний потік-2", покинуло німецький порт Мукран – логістичну базу проєкту. Трубоукладач через місяць перебування в Німеччині попрямував у російське місто Калінінград.

Санкції США є головною перешкодою для завершення будівництва "Північного потоку-2". З 20 жовтня вони стосуються страхових і сертифікованих компаній, які працюють із судами.

З 2021-го під американські санкції потраплятимуть не тільки компанії, що надають судна для будівництва "Північного потоку-2", а й ті, які займаються модернізацією суден, які повинні його добудувати, встановлюють на них необхідне обладнання або фінансують ці процеси.