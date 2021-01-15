Пенсійний фонд закінчив 2020-й із величезною діркою в бюджеті: надходження різко впали

Пенсійний фонд України завершив 2020-й із "дірою" 13,2 млрд грн. План надходжень не виконали на 19,5 млрд грн.

Про це йдеться в оперативних даних Пенсійного фонду, розміщених на офіційному сайті відомства. Доходи Пенсійного фонду впали у квітні (за плану в 23,2 млрд вдалося отримати всього лише 19,5 млрд грн). Це значно менше, ніж у попередні місяці. Одна з причин: із лютого скасували високі штрафи за роботу співробітників без офіційного оформлення. Це призвело до тінізації праці. Крім того, на таку статистику вплинули карантин і тимчасове скасування ЄСВ для фізосіб-підприємців.

У результаті 2020 рік Пенсійний фонд закінчив з величезною діркою в розмірі 19,7 млрд грн. 2021-й може бути навіть складнішим: перенесли обов'язкове введення обліку (реєстраторів розрахункових операцій, РРО), частину фізосіб-підприємців звільнили від сплати єдиного соцвнеску, а бюжет Фонду урізали.

Бюджет Пенсійного фонду складається з єдиного соціального внеску (ЄСВ) – його платить із зарплати кожен офіційно працевлаштований і з дотацій з державного бюджету. У 2020-му загальний бюджет був на рівні 466, млрд грн, з яких тільки 281,6 млрд – внески із зарплат працюючих.

Через високу тіньової зайнятості Пенсійному фонду не вистачає коштів на те, щоб повністю компенсувати витрати на пенсії. Українці, які офіційно не оформляються і їх роботодавці фактично позбавляють пенсіонерів можливості отримувати гідні виплати.

У порівнянні з 2019 роком сукупні доходи зросли на 31,2 млрд грн (7%). Різниця між загальними доходами та витратами склали 13,2 млрд грн.

В Україні всього за рік, з липня минулого року до липня 2020-го, кількість співробітників, які сплачують внесок до Пенсійного фонду, скоротилася на 565 тис. осіб.

Зараз для більшості українців такі зміни непомітні: пенсії платили і платитимуть. Але ось проблеми в Пенсійному фонді накопичуються.

У 2021-му із загальної скарбниці доведеться перерахувати рекордні 203,8 млрд грн. Ексміністр соцполітики Андрій Рева підсумував: це шлях до банкрутства солідарної пенсійної системи. І, на його думку, це робиться навмисно.

"Із тіньовою економікою ніхто не бореться. Не треба придумувати велосипед – не треба без підкріплень доходами збільшувати витрати. Хочу, щоб всі розуміли: я за те, щоб росли пенсії і виплати. Але не можна урізати доходи й підвищувати водночас витрати. Як підвищити доходи? Це може бути підвищення мінімальної та основної зарплат, детінізація. Обов'язково повинні бути найжорстокіші заходи щодо тих, хто наймає людей і не оформляє їх на роботу", – розповів Рева.

Раніше прем'єр-міністр Денис Шмигаль пообіцяв до 2030 року встановити середню зарплату майже в $900 (25,5 тис. гривень), а пенсію – майже у $300 (8,5 тис. грн).

Як повідомляв OBOZREVATEL, в Україні дефіцит Пенсійного фонду (ПФУ) у 2021-му досягне рекордної позначки. Без кардинальних змін ситуація буде погіршуватися доти, доки вся солідарна система не виявиться під загрозою банкрутства.