Особняк Уткіна в Києві знищила компанія, яку оформили на 26-річну співачку: хто хоче спорудити хмарочос

Компанія, яка знищила архітектурну пам'ятку – будинок Уткіна в Києві, – оформлена на 26-річну співачку. Дівчина володіє цілою низкою будівельних компаній, землею під ЖК і знайома з відомими бізнесменами та політиками.

Вона, якщо виходити з фотографій, співала на заходах екснардепа Дмитра Андрієвського, і добре знайома з колишнім керівником "Зім кепітал груп" (ця компанія на місці будинку Уткіна планує спорудити 26-поверховий готель) Віталієм Борулем.

OBOZREVATEL з'ясував, хто, згідно з документами, винен у знищенні будинку Уткіна, а також поспілкувався з депутатами Київради та з'ясував, чи можливо зупинити скандального забудовника.

Офіційний власник компанії "Приват", яка вже 18 років орендує будинок Уткіна й тепер зважилася знести будівлю, – така собі Мар'яна Кудрявченко. З огляду на реєстри, на неї в різний час було оформлено 12 компаній (більшість будівельних). Дівчина прописана в центрі Києва на Печерську (вулиця Старонаводницька, 4).

Їй належать квартири, приміщення та земельні ділянки по всьому Києву. Коли компанія "Приват" отримала в оренду будинок Уткіна, Мар'яні було всього 8 років. У 23 вона стала власником "Привату". А минулого року колишній власник Віталій Боруль вийшов із компанії і дівчина стала кінцевим бенефіціаром.

Як видно зі сторінки Мар'яни в соцмережах (більшість із яких закриті), життя дівчини кардинально змінилося кілька років тому. Ось такий вона мала вигляд до того, як стала власницею "Привату".

Замість фотографій на дорозі і скромних посиденьок із подружками з'явилися професійні фотосесії, змінився гардероб.

Сторінка Мар'яни Кудрявченко доступна в Facebook. На більшості фотографій свій "лайк" залишає і колишній власник "Привату" Боруль.

Кудрявченко й Боруль пов'язані не тільки соцмережами та "Приватом". На Мар'яну оформлені земельні ділянки, на яких будує свої об'єкти "Зім Кепітал Груп" (донедава володів компанією Боруль).

OBOZREVATEL зробив запит на витяг із Кадастрового реєстру з метою з'ясувати, якими ділянками володіє Мар'яна і як їх використовують. Для прикладу, ділянка з кадастровим номером 8000000000: 78: 306: 0201. Власник – Кудрявченко Мар'яна Ігорівна. А будується на цьому місці ЖК Forest Park і забудовник, зрозуміло, той самий "Зім Кепітал Груп", який замість будинку Уткіна спорудить 26-поверховий готель.

Незважаючи на будівельну імперію у власності, Мар'яну, мабуть, більше цікавить спів. Вона виступає в жіночій групі, знімається в кліпах.

Вокальні дані Мар'яни Кудрявченко, мабуть, належно оцінив і колишній нардеп Дмитро Андрієвський. Наприклад, у 2016-му він разом із "Зім Кепітал Груп" влаштував вокальний конкурс у звичайній школі в Жулянах (у цьому районі він проводив виборчу кампанію).

На подвір'ї школи тоді виступала група "Авіатор", а серед учасників концерту можна помітити дівчину, яка дуже схожа на ту саму Мар'яну Кудрявченко.

У ЗМІ часто можна натрапити на твердження про те, що Андрієвський нібито пов'язаний із "Зім Кепітал Груп". Документальних підтверджень немає. Але ось сам екснардеп зробив усе, щоб його прізвище пов'язували з компанією. Під час своєї виборчої компанії він провів 8 заходів за її підтримки. Називав їх "соціально орієнтованим бізнесом", виступав на одній сцені. І йдеться не про фінансування шкільної самодіяльності: Андрієвський фактично публічно пов'язав себе з компанією, піарив її також, як і самого себе.

"До речі, на святі були присутні представники компанії Zim Capital Group, яким ми зобов'язані не тільки організацією цього свята. Сьогодні ви самі можете бачите, яка масштабна реконструкція відбувається тут у Жулянах, в одному з найстаріших храмів міста Києва – храмі Димитрія Сологунського", – розповідав Дмитро Андрієвський у 2016-му. На сайті політика збереглися десятки схожих похвал.

Один із колишніх депутатів Київради, який захотів залишитися неназваним, пояснює: в Андрієвського є широкі зв'язки в столиці, які залишаються попри зміну його статусу. Депутат Київради 6-8 скликань Максим Шкуро – його колишній помічник, пов'язана з Андрієвським і заступник голови КМДА Марина Хонда, вона працювала в його компанії "Київпідзембуд".

Список пов'язаних із Андрієвським міг поповнити і Боруль – він балотувався до Київоблради від "Слуги народу". До речі, зараз Боруль не зазначений і в керівництві "Зім кепітал груп".

У 2019-му з власників прибрали Олександра Заголюка, його місце посів такий собі Андрій Маційчук. Після серед власників з'явилася компанія QUERBINELLO HOLDINGS LTD.

Хоча ще 2015-го інвестори ЖК Skyland (проєкт того-таки "Зім ..."), обговорювали, чому їхня земля оформлена на Заголюка і Боруля. І саме в цей час Андрієвський піарив компанію в рамках своєї виборчої кампанії.

І це далеко не повний перелік пов'язаних зі скандальним будівництвом бізнесменів і політиків. Незабаром OBOZREVATEL докладно опише, з чого складається будівельна імперія "Зім кепітал груп" і які зв'язки у владі допомагають їм реалізовувати скандальні проєкти.

Про те, на яких підставах історичну будівлю могли знести, OBOZREVATEL запитав у адвоката Юрія Брикайло. "Я розгорнув містобудівні умови, тут сама назва "Реконструкція адміністративної будівлі під готель". Тому цей об'єкт визначається як адмінбудинок. Тут розписано так, що проєктну документацію потрібно узгодити в спеціально уповноважених органах охорони культурної спадщини", – уточнив адвокат.

За його словами, погоджувати документацію щодо об'єктів місцевого історичного значення потрібно в департаменті КМДА, а всеукраїнського – це до Мінкульту. Адвокат схиляється до думки, що за знесення будинку повинна відповідати компанія "Приват".

"Я б сказав так, що містобудівні умови тут такі, які дають великі можливості. Якби це був нікому не потрібний будинок, його можна було б реконструювати шляхом знесення, коли залишаєш шматочок фундаменту і це вже називається реконструкція. Тому якщо бути формалістом і не знати, що це об'єкт культурної спадщини чи забути про це, то об'єкт можна знести і далі ніби розробляти документацію на реконструкцію. Тому тут найімовірніше незаконні дії замовника", – підсумував Брикайло.

Глава фракції "Голос" у Київраді Геннадій Маленко розповів OBOZREVATEL, що вже ініціював позов проти "Привату". "Як голова фракції партії "Голос" у Київській міській раді, я разом із колегами ініціюю прийняття КГС постанови про позов до Господарського суду Києва проти ТОВ "ПРИВАТ". Якщо суд буде на нашому боці, то земельна ділянка, на якій розташовувався будинок Уткіна, – повернеться в управління місту. І жодних нових хмарочосів на трупі історичного центру Києва не з'явиться. Цю ініціативу вже підтримали колеги як із фракції "Голос", так і з інших", – сказав Маленко.

Тим часом OBOZREVATEL продовжить розслідування про те, які ще ділянки землі перебувають у будівельній імперії "Зім кепітал груп" і до чого призводить діяльність компанії в столиці.