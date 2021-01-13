Не можемо платити нормальні пенсії і зарплати, але говоримо про захист контрабандистів, – Гетманцев про РРО для ФОПів

З України за три роки виїхало 70 тис. медиків, їхня середня зарплата становить всього 9 тис. грн. У країні немає коштів для гідних пенсій, назріває гуманітарна катастрофа, половина економіки перебуває в тіні, водночас ведуться дискусії про захист контрабандистів і великого бізнесу, який приховує свої реальні обороти.

Про це в ефірі телеканалу Zik заявив глава комітету з питань фінансів, податкової та митної політики Данило Гетманцев. Запис його виступу опубліковано на офіційній сторінці каналу на YouTube (щоб подивитися відео, доскрольте новину до кінця).

Так народний депутат прокоментував протести фізосіб-підприємців (ФОПів), які відмовляються встановлювати касові апарати або програмне РРО (реєстратори розрахункових операцій) для прозорого обліку своїх оборотів.

"Чи варто нам взагалі обговорювати питання, чи вводити елементарні й дуже-дуже легкі норми обліку, якщо у нас половина економіки в тіні, якщо ми перебуваємо в гуманітарній кризі, коли ми не можемо платити нормальні зарплати вчителям і медикам, нормальні пенсії?! .. . Ми повинні захищати ділків, які займаються контрабандою, а не простих людей? Чому ми привели до такого абсурду дискусію?", – заявив Гетманцев.

Політик зазначив: РРО дозволяє видавати чеки покупцям. Так роблять у всіх країнах ЄС. Навіть у Росії вже з 1 липня заборонять працювати самозайнятим без чеків. В Україні ж пропонують зобов'язати видавати чеки тільки тим, у кого є найняті співробітники (перша група єдиного податку не буде фіскалізована).

Нагадаємо, в Україні вже з 2021 року фізособи-підприємці (крім тих, у кого обороти до 1 млн і хто не має найнятих працівників) повинні були встановити програми на телефони або касові апарати і показати податковій свої реальні обороти. Група ФОПів влаштувала протести під Верховною Радою та заявила, що категорично не підтримує таке нововведення.

У відповідь "Слуги народу" відступилися і вирішили, що Україні не потрібен прозорий обіг і відклали рішення ще на рік, до 2022 року.

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