Из Украины за три года уехало 70 тыс. медиков, их средняя зарплата составляет всего 9 тыс. грн. В стране нет средств для достойных пенсий, назревает гуманитарная катастрофа, половина экономики находится в тени, при этом ведутся дискуссии о защите контрабандистов и крупного бизнеса, который скрывает свои реальные обороты.

Об этом в эфире телеканала Zik заявил глава комитета по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Даниил Гетманцев. Запись его выступления опубликована на официальной странице канала в YouTube (чтобы посмотреть видео, доскролльте новость до конца).

Таким образом народный депутат прокомментировал протесты физлиц-предпринимателей ("ФОПов"), которые отказываются устанавливать кассовые аппараты или программное РРО (регистраторы расчетных операций) для прозрачного учета своих оборотов.

"Нам вообще стоит обсуждать вопрос, вводить ли элементарные и очень-очень легкие нормы учета, если у нас половина экономики в тени, если мы находимся в гуманитарном кризисе, когда мы не можем платить нормальные зарплаты учителям и медикам, нормальные пенсии?! ... Мы должны защищать дельцов, которые занимаются контрабандой, а не простых людей? Почему мы привели к такому абсурду дискуссию?", – заявил Гетманцев.

Политик отметил: РРО позволяет выдавать чеки покупателям. Так делают во всех странах ЕС. Даже в России уже с 1 июля запретят работать самозанятым без чеков. В Украине же предлагают обязать выдавать чеки только тем, у кого есть нанятые сотрудники (первая группа единого налога не будет фискализироваться).

Напомним, в Украине уже с 2021 года физлица-предприниматели (кроме тех, у кого обороты до 1 млн и кто не имеет нанятых сотрудников) должны были установить программы на телефоны или кассовые аппараты и показать налоговой свои реальные обороты. Группа "ФОПов" устроили протесты под Верховной Радой и заявили, что категорически не поддерживают такое новшество.

В ответ "Слуги народа" пошли на попятную и решили, что Украине не нужен прозрачный оборот и отложили решение еще на год, до 2022 года.

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