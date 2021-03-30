НБУ показав новий курс долара: скільки коштуватиме валюта

В Україні курс долара 30 березня становитиме 27,96 грн/$. Вартість долара за добу збільшиться на кілька копійок.

Про це йдеться в довідкових даних НБУ. Регулятор показує довідкову вартість, при цьому фактична вартість долара формується, виходячи з балансу попиту і пропозиції на ринку.

Аналітик "Альпарі" Вадим Іосуб вважає, що така тенденція триватиме недовго і незабаром долар почне зростати. "На найближчий тиждень ми очікуємо зростання курсу долара до гривні. Долар на міжбанку буде торгуватися через тиждень близько 28,1 грн. Готівковий долар буде торгуватися по 28,0/28,2 грн", – спрогнозував Іосуб.

Минулого тижня курс долара до гривні помірно виріс на всіх сегментах валютного ринку на 0,6 – 1,0%. Так, із минулого четверга офіційний курс долара, встановлений НБУ, зріс із 27,70 до 27,87 грн (+0,6%). Попит/пропозиція долара на міжбанку, за даними компанії "УкрДилінг", за цей же час виросли з 27,69/27,70 до 27,96/27,98 (+1,0%). Середні курси купівлі/продажу готівкового долара в банках за тиждень виросли з 27,61/27,79 до 27,81/28,01 (+0,7%/+ 0,8%). При цьому спред між середньою покупкою і середнім продажем розширився з 0,6% до 0,7% за рахунок більш швидкого зростання курсу продажу порівняно з покупкою.

Як повідомляв OBOZREVATEL, в Україні в 2021 році змінять правила купівлі доларів, ліміти на операції з валютою можуть прибрати. За словами експертів, це один із фінальних етапів лібералізації валютного ринку, який, як здається на перший погляд, потрібен тільки бізнесу для роботи з іншими країнами. Але насправді це зачепить кожного українця.