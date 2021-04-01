НБУ опублікував новий курс долара: скільки заплатимо за валюту

В Україні курс долара з 31 березня до 1 квітня знизиться з 27,88 до 27,82 грн/$.

Про це йдеться в довідкових даних НБУ. Варто відзначити, що регулятор показує усереднене значення. Вони рахують середню вартість долара по всіх угодах і публікують довідковий курс.

Українці ж купують долари за тим курсом, який формується на готівковому ринку. Він може змінюватися в різні боки протягом одного дня. Зараз на долар впливає ціла низка факторів:

відсутність позитивних новин від МВФ;

посилення карантину;

кінець місяця;

посівна.

Гривня значно дешевшає зважаючи на динаміку інших валют країн, що розвиваються, через зниження інтересу до ризикових активів на глобальному ринку. Одна з головних причин – відставка глави турецького центробанку, який виступав за жорстку монетарну політику, і прихід на його місце прихильника низьких процентних ставок.

Як повідомляв OBOZREVATEL, в Україні в 2021 році змінять правила купівлі доларів, ліміти на операції з валютою можуть прибрати. За словами експертів, це один із фінальних етапів лібералізації валютного ринку, який, як здається на перший погляд, потрібен тільки бізнесу для роботи з іншими країнами. Але насправді це зачепить кожного українця.