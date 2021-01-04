"Нафтогаз" відзвітував про рекордний за 10 років результат: сховища повні, але тариф зростає

В Україні сховища заповнили рекордним за 10 років запасом газу. Незважаючи на це, в січні тариф на газ підвищився у всіх постачальників, "Нафтогаз" збільшив ціни на 14% до 7,22 грн/куб. м.

Як зазначено в публікації "Нафтогазу" на офіційній сторінці у Facebook, українські підземні сховища газу 2020 року накопичили 28,3 млрд куб. м. "Послуги наших газосховищ зацікавили не тільки українські компанії. Наприкінці грудня кількість іноземних клієнтів, що зберігають у нас газ, перевищила 90", – повідомили в компанії.

Популярність українських сховищ зросла завдяки активному використанню режиму "Митний склад". Ця послуга дозволяє клієнтові зберігати газ до 1095 днів без сплати податків і мит.

"У кінця 2020-го Оператор газосховищ ввів ще одну послугу – моніторинг зберігання газу, переданого в заставу. Тепер банки можуть стежити за операціями з газом у сховищах, який клієнти використовують як заставу для отримання кредитів. Моніторинг доступний онлайн 24/7", – йдеться в повідомленні.

У "Нафтогазі" також озвучили плани на 2021 рік:

розвиток Оператора газосховищ за міжнародними стандартами та впровадження в роботі найкращих практик.

Модернізація сховищ. Улітку був затверджений план розвитку газосховищ на 2020-2029 роки – загальна сума 13,5 млрд грн.

Впровадження нових продуктів і послуг для клієнтів.

Як раніше писав OBOZREVATEL: