На українців чекає новий курс долара: аналітики спрогнозували різкий розворот

В Україні курс долара після тривалого зростання перейде до плавного зниження. Уже в найближчі сім днів валюта має всі шанси для того, щоб подешевшати до 28,2 грн/$. Попит на ринку зменшився, імпортери перестали здійснювати активні закупівлі: усе це вплине на гривню.

Про те, як і чому зміниться курс валют найближчим часом, читайте в матеріалі OBOZREVATEL.

Найближчим тижнем курс долара може знизитися на 20 копійок і досягти позначки в 28,4 грн/$, розповідає аналітик Roboforex Андрій Гойлов. "Наступного тижня щодо курсу долара США проти гривні очікую подальшу корекцію до рівня 28,20. Єдина європейська валюта до гривні, ймовірно, ослабне до позначки 34,65", – прогнозує експерт.

Більш плавного зниження курсу долара очікує старший аналітик "Альпарі" Вадим Іосуб. За його словами, ситуація на валютному ринку стабілізується, а долар і після свят перебуватиме близько до наявних позначок. "Найближчого тижня ми не очікуємо помітної зміни курсу долара до гривні. Долар на міжбанку може торгуватися через тиждень близько 28,3 грн, а готівковий долар у банках може торгуватися близько 28,3/28,5 грн", – каже аналітик.

Що вплинуло на зміцнення гривні:

У 2020 році було побито рекорд за обсягами міжнародних резервів за останні вісім років. Згідно зі звітом Нацбанку, цей показник досяг 29,13 млрд доларів, а відносне зростання проти 2019 року становило 15%.

Чисті міжнародні резерви (різниця між валовими міжнародними резервами і зобов'язаннями уряду) досягли 18,11 млрд доларів, а відносне зростання до 2019 року дорівнювало 14,76%.

Основними факторами зростання стали активні операції Кабміну на борговому ринку, які принесли майже 3 млрд доларів. У грудні регулятор викупив із ринку 289,20 млн доларів, а також у грудні зростання валютного кошика становило 217,50 млн доларів.

Через локдаун імпортери знизили свою активність і стали купувати менше валюти, бо знизилися обсяги закупівель.

Зниження вартості валюти прогнозує і Національний банк. Їхній прогнозний курс долара на 11 січня становить 28,28 грн/$ (порівняно з 28,4 грн/$ станом на 8 січня).

Як каже Гойлов, увесь тиждень американська валюта не мала великого попиту. Купували євро. У результаті торги закінчилися на міжбанку з курсом 28,26 грн/$. "Найімовірніше, і після свят долар коливатиметься поблизу нинішніх значень", – зазначає Іосуб.

Додамо, що січень традиційно вважається "мертвим місяцем". Період свят, канікул призводить до уповільнення роботи бізнесу. Це також позначається й на попиті на валюту. А чим менше покупців, тим нижчий курс валюти.

Курс гривні залишатиметься під тиском, тому не відкидаються нові рекорди її девальвації, каже Гойлов. До того ж у бюджет закладено середній курс долара до гривні на рівні 29,20.

"Щодо валютної пари долар/гривня очікую торгівлю в ціновому діапазоні 28,10-29,10. Стосовно курсу євро до гривні ціновий канал, ймовірно, буде в межах 33,10-34,90", – спрогнозував експерт.

Його колега Сергій Родлер додає: відіграватимуть свою роль й інші фактори, такі як експортна активність вітчизняних сільськогосподарських і металургійних компаній, а також ситуація на міжнародних ринках.

"Ситуація з коронавірусом залишається вкрай нестабільною: недавно було виявлено новий штам вірусу у Великобританії, отже, велика ймовірність появи нових мутацій у найближчому майбутньому. Передбачити ефективність створених вакцин неможливо, тому нервозність на ринках зберігатиметься протягом місяців", – додає аналітик.

Останні два місяці спостерігаються валютні гойдалки: курс гривні активно розгойдується під впливом як зовнішніх, так і внутрішніх факторів. Навряд чи заощадження в міцній валюті (доларах) втратять свою привабливість у найближчому майбутньому через наявні проблеми в економіці.

У січні, ймовірно, очікувати подорожчання долара не варто. Водночас ринок завмирає в очікуванні закінчення свят і повернення попиту. До того ж так чи інакше аналітики впевнені: у 2021-му курс долара плавно зростатиме і проб'є нову для себе позначку в 29 грн/$.