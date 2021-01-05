Хотілося почати рік з чогось позитивного, перспективного і надихаючого. Довго намагалася знайти таку тему, але, на жаль, такої теми не знайшлося ... У кожній позитивній ідеї чомусь дуже багато недоліків, що нівелюють таку ініціативу.

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Вот, например, вроде бы, хорошая новость и перспективная инициатива конца 2020-го года - создание Министерством финансов украинской финансовой жилищной компании для разработки и внедрения механизма доступной ипотеки. Идея, действительно, прекрасная. Жилищный вопрос очень остро стоит перед многими украинцами, и возможность приобрести собственное доступное жилье, безусловно, важна для людей. И все бы было замечательно в этой новости, кроме одного маленького нюанса.

Все ли знают о том, что в Украине еще с 2004-го года существует Государственная ипотечная организация (ГИО)? 10 августа 2004 года была утверждена "Концепция создания национальной системы ипотечного кредитования", которая предусматривала создание ипотечной организации при участии государства. По состоянию на начало 2020 года уставной фонд ГИО составлял 3,8 млрд.грн. (все же понимают, что источник формирования уставного фонда государственной структуры - это бюджет, то есть средства налогоплательщиков), штат организации около 90 человек, которые ежемесячно получают заработную плату, имеется наблюдательный совет. ГИО занимает 2 этажа здания на Печерске, которое необходимо содержать.

А теперь, внимание, вопрос: зачем создавать новую структуру (Украинскую финансовую жилищную компанию), содержать помещение, нанимать персонал и ежемесячно тратить на ее финансирование деньги налогоплательщиков, изобретая при этом "велосипед" в виде ипотечных программ, если все необходимое уже существует??? Почему нельзя запустить ипотечные программы через государственную ипотечную организацию, тем более, что она имеет большой опыт в этом вопросе?

Возможно, министерство финансов не удовлетворено работой ГИО? Если это так, то необходимо менять менеджмент или вообще ликвидировать организацию, но зачем же содержать за счёт бюджета две структуры с одинаковыми задачами? Хотя, справедливости ради, должна сказать, что работая более двадцати лет в банковской системе, я многократно сталкивалась с работой государственной ипотечной организации и всегда все было отлично: интересные программы для клиентов банков, отработанные процессы выдачи ипотечных кредитов, компетентные сотрудники и руководство.

Если же министерство финансов устраивает работа ГИО, то тогда создание новой структуры - это что? Некомпетентность сотрудников Минфина, не знающих о существовании ГИО и ее задачах? Корявое исполнение хорошей инициативы? Или кто-то снова придумал, как воровать наши деньги?

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