Ми або живемо в дикій країні, або вводимо правила і забезпечуємо гідне життя, – Гетманцев про облік ФОПів

В Україні відмова від фіскалізації (введення обов'язкового обліку за допомогою реєстраторів розрахункових операцій (РРО) унеможливлює гідного підвищення заробітних плат медикам і лікарям. Країна або створить рівні правила, або ж продовжить перебувати в умовах Середньовіччя.

Про це в ефірі телеканалу Zik заявив глава комітету з питань фінансів, податкової та митної політики Данило Гетманцев. Запис його виступу опубліковано на офіційній сторінці каналу в YouTube (щоб подивитися відео, доскрольте новина до кінця).

"У нас в одній голові, як правило, уживаються вимоги підвищення зарплат вчителям і відмова від фіскалізації. Ми або живемо в дикій країні в Середньовіччі, і тоді можемо нічого не платити, але про це потрібно сказати, чи ми живемо в цивілізованій країні з нормальними субсидіями, з ринком газу, з зарплатою в тисячу доларів вчителям і лікарям", – заявив Гетманцев.

Так народний депутат прокоментував протести фізосіб-підприємців (ФОПів), які відмовляються встановлювати касові апарати або програмне РРО (реєстратори розрахункових операцій) для прозорого обліку своїх оборотів.

Нагадаємо, в Україні вже з 2021 року фізособи-підприємці (крім тих, у кого обороти до 1 млн і хто не має найнятих працівників) повинні були встановити програми на телефони або касові апарати і показати податковій свої реальні обороти. Група ФОПів влаштувала протести під Верховною Радою та заявила, що категорично не підтримує таке нововведення.

У відповідь "Слуги народу" відступилися і вирішили, що Україні не потрібен прозорий обіг і відклали рішення ще на рік, до 2022 року.

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