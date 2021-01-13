Мы или живем в дикой стране, или вводим правила и обеспечиваем достойную жизнь, – Гетманцев об учете "ФОПов"
В Украине отказ от фискализации (введения обязательного учета с помощью регистраторов расчетных операций (РРО)) делает невозможным достойное повышение заработных плат медикам и врачам. Страна либо создаст равные правила, либо же продолжит находиться в условиях Средневековья.
Об этом в эфире телеканала Zik заявил глава комитета по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Даниил Гетманцев. Запись его выступления опубликована на официальной странице канала в YouTube (чтобы посмотреть видео, доскролльте новость до конца).
"У нас в одной голове, как правило, уживаются требования повышения зарплат учителям и отказ от фискализации. Мы или живем в дикой стране в Средневековье, и тогда можем ничего не платить, но об этом нужно сказать, или мы живем в цивилизованной стране с нормальными субсидиями, с рынком газа, с зарплатой в тысячу долларов учителям и врачам", – заявил Гетманцев.
Таким образом народный депутат прокомментировал протесты физлиц-предпринимателей ("ФОПов"), которые отказываются устанавливать кассовые аппараты или программное РРО (регистраторы расчетных операций) для прозрачного учета своих оборотов.
Напомним, в Украине уже с 2021 года физлица-предприниматели (кроме тех, у кого обороты до 1 млн и кто не имеет нанятых сотрудников) должны были установить программы на телефоны или кассовые аппараты и показать налоговой свои реальные обороты. Группа "ФОПов" устроили протесты под Верховной Радой и заявили, что категорически не поддерживают такое новшество.
В ответ "слуги народа" пошли на попятную и решили, что Украине не нужен прозрачный оборот, и отложили решение еще на год, до 2022 года.
Как сообщал OBOZREVATEL:
Под стенами Верховной Рады в Киеве 1 декабря предприниматели со всей Украины собрались на налоговый майдан. Они требуют не вводить карантин для малого бизнеса и принять законопроекты для упрощенной системы налогообложения.
1 декабря Верховная Рада проголосовала в целом законопроект №4449-д, который в год откладывает обязательное использование кассовых аппаратов для бизнеса.