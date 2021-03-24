Курс долара виріс: скільки коштує валюта в Україні

Роман Груша Mакроекономіка 10:42, 24.03.2021 Оновлено: 11:03, 24.03.2021

Національний банк України зафіксував офіційний курс гривні щодо долара в середу, 24 березня, на позначці 27,72 грн/$. За добу американська валюта подорожчала на 4 копійки.

Курс гривні щодо євро регулятор зафіксував на рівні 32,93 грн/€. Так, європейська валюта подешевшала на 7 копійок. Про це свідчать дані НБУ.

Курс долара і євро
НБУ

Національний банк України формує курси долара і євро до гривні як середньозважений курс за операціями на міжбанківському ринку за день. За офіційним курсом НБУ населення купувати валюту не може.

Курс валют у банках

Долар:

  • Купівля – 27,65 грн/$

  • Продаж – 27,85 грн/$

Курс долара в банках
Мінфін

Євро:

  • Купівля – 32,70 грн/€

  • Продаж – 33,10 грн/€

Курс євро в банках
Мінфін

Прогноз МВФ щодо курсу долара в Україні:

  • 2021 рік – 28,12 грн/долар;

  • 2022 рік – 27,96 грн/долар;

  • 2023 рік – 28,10 грн/долар;

  • 2024 рік – 28,10 грн/долар;

  • 2025 рік – 28,10 грн/долар.

Прогноз за курсом МВФ

Як писав OBOZREVATEL, в Україні курс долара після кардинальної зміни траєкторії продовжить плавно рухатися до позначки в 27,8 грн/$.

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