Курс долара в Україні знову зросте: в НБУ опублікували прогноз

Курс долара в Україні з 14 до 15 січня збільшиться з 27,97 до 28,06 грн/$. У підсумку гривня після майже тижня зміцнення знову почне втрачати свою вартість.

Про це йдеться в довідкових даних НБУ. Зазначимо, що Нацбанк не встановлює вартості гривні, а всього лише фіксує її усереднену вартість за підсумками проведених угод. Якщо ж долар різко дешевшає або дорожчає, регулятор може вийти на ринок, продати або купити валюту, підштовхнувши її так до зростання або зниження.

Reuters спрогнозувало, що курс долара в Україні за перші три місяці 2021-го знизиться до 27,6 грн/$, подолавши психологічну позначку в 28 грн/$. "Українська гривня, ймовірно, зміцниться в першій половині 2021 року завдяки притоку іноземної валюти від експорту й відновленню інтересу іноземних портфельних інвесторів до українських облігацій", – ідеться в щомісячному опитуванні Reuters.

Як писав OBOZREVATEL, в Україні до 17 січня курс долара може знизитися на 20 копійок і досягти позначки в 28,2 грн/$. Аналітик Roboforex Андрій Гойлов розповів: "Наступного тижня щодо курсу долара США проти гривні очікую подальшої корекції до рівня 28,20. Єдина європейська валюта до гривні, ймовірно, ослабне до позначки 34,65".