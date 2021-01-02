Курс долара в Україні зміниться: аналітик назвав ціну

В Україні курс долара до 8 січня може додати в ціні близько 20 копійок і досягне позначки в 28,4 грн/$.

Про це OBOZREVATEL розповів аналітик "ТелеТрейд" Сергій Родлер. "Очікуємо курс нацвалюти поблизу позначки в 28,40 за долар", – прогнозує експерт.

Перший тиждень після Нового року традиційно називається "мертвим". У цей час бізнес майже не укладає великих угод, тобто великі порції валюти не купують і не продають. У цій ситуації будь-який великий покупець або продавець може вплинути на вартість валюти. Це пов'язано з тим, що в цілому пропозиція і попит на валюту спадає, тому згладити одну велику угоду безліччю дрібних не вдасться.

Як буде змінюватися курс долара НБУ

У цій ситуації багато що залежить від позиції Національного банку, який в разі різких коливань повинен виходити на валютний ринок, продавати або купувати валюту. Продаж допомагає знизити вартість долара, а покупка – підняти.

Як повідомляв OBOZREVATEL, заступниця голови НБУ Катерина Рожкова заявила, що запуск "друкарського верстата" є для НБУ "червоною лінією", яку він не збирається перетинати.

Україні знадобиться приблизно три-чотири роки для того, щоб відновити економічну ситуацію, яка була до коронавірусу. Водночас у 2021 році більшість рейтингових агентств і міжнародних організацій очікує поліпшення ситуації.