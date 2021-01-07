Курс долара в Україні розвернеться на 180 градусів: озвучено прогноз

В Україні курс долара до 17 січня може розвернутися на 180 градусів і перейти до зниження. Американська валюта має шанси подешевшати з 28,4 до 28,3 грн/$.

Такий прогноз OBOZREVATEL озвучив старший аналітик "Альпарі" Вадим Іосуб. "Долар на міжбанку може торгуватися через тиждень близько 28,3 грн, а готівковий долар в банках може торгуватися близько 28,3/28,5 грн", – прогнозує експерт.

Середні курси купівлі/продажу готівкового долара в банках виросли за тиждень з 28,14/28,43 до 28,22/28,46 (+0,3%/+ 0,1%). При цьому спред між середньою продажем і середньої покупкою скоротився з 1,1% до 0,9% за рахунок більш швидкого зростання курсу покупки в порівнянні з продажем.

Різноспрямовані і незначні коливання, а також скорочення спреду на готівковому ринку свідчать про тимчасову стабілізацію курсу на поточних рівнях. Найімовірніше і після свят долар буде коливатися поблизу нинішніх значень.

"На найближчий тиждень ми не очікуємо помітної зміни курсу долара до гривні. Долар на міжбанку може торгуватися через тиждень близько 28,3 грн, а готівковий долар в банках може торгуватися близько 28,3/28,5 грн", – зазначає Іосуб.

Як повідомляв OBOZREVATEL, заступниця голови НБУ Катерина Рожкова заявила, що запуск "друкарського верстата" є для НБУ "червоною лінією", яку він не збирається перетинати.

Україні знадобиться приблизно три-чотири роки для того, щоб відновити економічну ситуацію, яка була до коронавірусу. Водночас у 2021 році більшість рейтингових агентств і міжнародних організацій очікує поліпшення ситуації.