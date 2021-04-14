Курс долара в Україні подолав психологічну позначку

Національний банк України зафіксував офіційний курс гривні щодо долара в середу, 14 квітня, на позначці 28,01 грн/$. За добу американська валюта подорожчала на 8 копійок.

Курс гривні щодо євро регулятор зафіксував на рівні 33,32 грн/€. Так, європейська валюта стала дорожчою на 5 копійок. Про це свідчать дані НБУ.

Національний банк України формує курси долара і євро до гривні як середньозважений курс за операціями на міжбанківському ринку за день. За офіційним курсом НБУ населення купувати валюту не може.

Курс валют у банках

Долар:

Купівля – 27,90 грн/$

Продаж – 28,15 грн/$

Євро:

Купівля – 33,15 грн/€

Продаж – 33,60 грн/€

Прогноз МВФ щодо курсу долара в Україні:

2021 рік – 28,12 грн/долар;

2022 рік – 27,96 грн/долар;

2023 рік – 28,10 грн/долар;

2024 рік – 28,10 грн/долар;

2025 рік – 28,10 грн/долар.

Як писав OBOZREVATEL, українців у квітні очікує плавна девальвація гривні. Різке падіння турецької ліри потягнуло за собою і українську валюту: долар перейде психологічну позначку в 28 грн/$.