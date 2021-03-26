Курс долара в Україні наблизиться до психологічної позначки: НБУ показав вартість

В Україні курс долара з 25 до 26 березня збільшиться з 27,87 до 27,96 грн/$.

Про це йдеться в довідкових даних Національного банку України. Варто відзначити, що НБУ показує усереднене значення, яке формується за підсумками всіх укладених угод на ринку. Населення купує долар по курсу, який формується на готівковому ринку.

"Варто враховувати і міцну позицію долара, який зміцнюється проти інших валют на тлі позитивних очікувань інвесторів: вважається, що американська економіка буде рости випереджальними темпами в 2021 році завдяки успішній вакцинації (близько 39% американців щеплені) і масштабним урядовим стимулам. В відсутності серйозних приводів для оптимізму, курс гривні може найближчим часом перевалити за позначку в 28,00 за долар і відправиться вище", – розповів Сергій Родлер, аналітик TeleTrade.

Як повідомляв OBOZREVATEL, в Україні в 2021 році змінять правила купівлі доларів, ліміти на операції з валютою можуть прибрати. За словами експертів, це один із фінальних етапів лібералізації валютного ринку, який, як здається на перший погляд, потрібен тільки бізнесу для роботи з іншими країнами. Але насправді це зачепить кожного українця.