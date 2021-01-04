Курс долара в 2021-му проб'є нову позначку: озвучено цифри

Курс гривні в 2021-му залишатиметься під тиском, тому не виключені нові рекорди її девальвації. Долар може подорожчати до понад 29 грн/$.

Про це йдеться в матеріалі OBOZREVATEL "Щодо валютної пари долар/гривня очікую торгівлю в ціновому діапазоні 28,10-29,10. Стосовно курсу євро до гривні ціновий канал, імовірно, буде в межах 33,10-34,90", – спрогнозував аналітик RoboForex Андрій Гойлов. .

У бюджеті України заклали вартість валюти на рівні 29,1 грн/$. Це означає, що надходження з митниці, обороти, акцизи, розраховані з такою вартістю американського долара. І якщо курс буде нижче, то бюджет виконати не вдасться.

Варто відзначити, що при подорожчанні долара в Україні зростають ціни на кожен четвертий товар або продукт. Також дорожчає бензин (його купують за кордоном), газ, електроенергія, вартість нерухомості і автомобілів. Ідеальна ситуація, коли подорожчання валюти компенсується зростанням доходів населення.

Як повідомляв OBOZREVATEL, заступниця голови НБУ Катерина Рожкова заявила, що запуск "друкарського верстата" є для НБУ "червоною лінією", яку він не збирається перетинати.

Україні знадобиться приблизно три-чотири роки для того, щоб відновити економічну ситуацію, яка була до коронавірусу. Водночас у 2021 році більшість рейтингових агентств і міжнародних організацій очікує поліпшення ситуації.