Кабмін не відмовиться від ринкових цін на газ, а тимчасове зниження обговорюють з МВФ, – Шмигаль

Олександр Литвин Mакроекономіка 09:37, 15.01.2021 Оновлено: 09:59, 15.01.2021

В Україні працює місія МВФ: кредитори вивчають, як тимчасове зниження цін на газ до 6,99 грн за кубометр (на 30%) вплине на бюджет. Водночас Кабінет міністрів не планує повністю відмовлятися від ринкового механізму формування тарифів на блакитне паливо.

Про це в ефірі "Сніданку з 1+1" заявив прем'єрміністр Денис Шмигаль. "Зараз в Україні працює місія МВФ. Вона розглядає, чи впливають ці рішення на спроможність бюджету України виконувати свої зобов'язання перед громадянами і партнерами. Це рішення фактично не впливає на спроможність бюджету. Ми продовжуємо розмову з МВФ. Вони занепокоєні, переживають, щоб не повернулося державне тарифне регулювання. Ні. Ми будемо працювати на ринку газу, на ринку електроенергії. У цьому разі ці заходи спеціалізовані до того, щоб захистити українців від біржових коливань. Ми розробимо річний продукт, який захистить громадян від непередбачуваних коливань", – говорить Шмигаль.

Уряд тимчасово обмежить максимальну вартість блакитного палива. Фонд вивчає, як це вплине на ситуацію в бюджеті. "Але тепер каже, аби порахувати спроможність нашого бюджету. Це абсолютно нормально", – додав прем'єр-міністр. Відповідаючи на запитання, чи отримає Україна черговий транш МВФ, Денис Шмигаль сказав: "Безумовно. Я впевнений".

Раніше міністр фінансів Сергій Марченко заявляв, що в МВФ стурбовані тим, що Кабінет міністрів планує знизити тариф на газ.

Як повідомляв OBOZREVATEL:

  • Міністр фінансів Сергій Марченко заявив, що місія Міжнародного валютного фонду почне другий раунд роботи в Україні в січні. За його словами, наразі у МВФ наголошують на реалізації заходів щодо антикорупції та реформи судової системи. Всі маркери, які стосувалися урядових заходів, уже виконано.

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