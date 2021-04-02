Кабмін дозволив імпортувати з РФ газетний папір

Кабінет міністрів України передумав розширювати перелік товарів, заборонених до ввезення на митну територію країни з Російської Федерації, газетним папером у рулонах або аркушах.

Відповідні зміни були внесені до постанови №269. Цей документ визначає пункти, які додаються до списку "заборонених" товарів.

Як пише "Інтерфакс-Україна", постанова №269 раніше зникла із сайту уряду, але була знову оприлюднена на ньому зі зміною дати – тепер 1 квітня замість 29 березня.

Документ починає діяти через десять днів після опублікування.

Згідно з ним, Україна заборонить імпорт із РФ:

пшениці;

соняшникової олії;

мийних засобів;

поверхнево-активних засобів;

інших видів паперу, картону;

крафт-паперу та крафт-картону;

туалетного паперу, косметичних серветок, рушників для рук;

скатертин та серветок;

ящиків, коробок, мішків і пакетів;

дроту з інших легованих сталей;

інструментів для буріння;

візків і ходових балансирних візків;

осей, коліс і їх частин.

Згідно з даними Держстату, імпорт паперу газетного в рулонах або аркушах із РФ у другому півріччі 2020 склав 15,26 тис. тонн на $6,23, у першому півріччі – 8,83 тис. тонн на $3,74 млн. Загальний імпорт цієї продукції в Україні в цей період склав відповідно 20,41 тис. тонн на $8,11 млн і 9,78 тис. тонн на $4,11 млн.

Як писав OBOZREVATEL, імпорт із РФ в Україну в 2020 році скоротився на 35%. А з країн СНД загалом – на 29%.