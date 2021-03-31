Глава Мінфіну визнав, що Україні некомфортно без грошей МВФ

Міністр фінансів Сергій Марченко заявив, що Україні некомфортно без кредитів Міжнародного валютного фонду.

"Нам уже некомфортно. І так було ще минулого року. Кінець 2020-го був дуже складним, але нам вдалося погодити параметри бюджету-2021 та отримати макрофін від ЄС. Для цього у листопаді ми два тижні щодня обговорювали бюджет з нашими партнерами", – повідомив Марченко в інтерв’ю liga.net.

За його словами, нові кредити від Фонду передбачені бюджетом. У країни немає можливості отримати доходи з іншого джерела. Програма МВФ – базовий сценарій.

"Інвестори також запитують у нас як Міністерства фінансів: що у вас з МВФ? Що нам відповідати на це?" – заявив Марченко.

Міністр також додав, що є дискусії стосовно бюджетного балансу на 2022-23 роки. МВФ бачить необхідність зниження дефіциту до 3,5% ВВП.

Україна повинна виплатити Міжнародному валютному фонду в 2021 році 1,16 млрд СПЗ (спецправа запозичення). За офіційним курсом це становить близько 1,68 млрд доларів.

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