Єврокомісія схвалила проєкт угоди про спільний авіапростір з Україною

В Європейській комісії схвалили проєкт Угоди між Україною та ЄС про спільний авіаційний простір.

Про це повідомляється на сторінці Місії України при Євросоюзі у Facebook. Тепер проєкт рішення буде винесено на розгляд Ради ЄС, а потім остаточно схвалено.

"Довгоочікувана новина: сьогодні Європейська комісія схвалила проєкт Угоди про спільний авіаційний простір. Із нетерпінням чекаємо підтримки країн-членів і швидкого укладення угоди", – написав у Twitter представник України при Європейському Союзі Микола Точицький.

Twitter Миколи Точицького.

У Місії додали, що завдяки документу збільшиться кількість рейсів, розшириться географія, відкриються нові можливості для громадян і бізнесу.

"Спільний авіаційний простір Україна-ЄС створить умови для нових комерційних можливостей авіаліній України і країн-членів ЄС, а також сприятиме залученню інвестицій в авіасферу", – йдеться в повідомленні.

Facebook Місії України при ЄС.

Як повідомляв OBOZREVATEL, президент України Володимир Зеленський підписав з єврокомісаром Угоду про спільний авіаційний простір ще в лютому 2020 року.

Також тоді було досягнуто домовленостей про початок переговорів щодо промислового безвізу.