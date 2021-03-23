Долар в Україні подорожчає: НБУ показав нову вартість

В Україні курс долара з 22 до 23 березня збільшиться з 27,68 до 27,72 грн/$.

Про це йдеться в статистичних даних НБУ. Регулятор показує усереднене значення вартості долара. Для цього оцінюють усереднену вартість валюти за підсумками всіх угод. Реальний курс долара формується за підсумками балансу попиту і пропозиції на ринку.

Скільки буде коштувати долар НБУ

Один із найбільш негативних для вітчизняної валюти прогнозів озвучив аналітик RoboForex Андрій Гойлов. "Наступного тижня чекаю, що долар США до гривні виросте до рівня 27,85. Єдина європейська валюта, ймовірно, зміцниться до позначки в 33,25", – впевнений експерт.

Той факт, що іноземці купують українські цінні папери (ОВДП), можна розглядати як знак довіри до економіки України, якому не стала на заваді навіть криза у співпраці з МВФ. "ОВДП відрізняються привабливим співвідношенням ризику і прибутковості серед облігацій інших країн з аналогічним кредитним рейтингом", – говорить Гойлов.

Аналітик TeleTrade Сергій Родлер озвучує більш позитивний прогноз. За його оцінками, долар опуститься до мінімального значення діапазону в розмірі 27,6 грн/$. "Як додатковий позитив варто вказати той факт, що Fitch підвищив прогноз зростання світового ВВП 2021 року з 5,3% до 6,1%. Ці новини дозволяють послабити тиск на валюти й активи країн", – додає Родлер.

Андрій Шевчишин, керівник відділу аналітики ГК Forex Club, озвучує діапазон у межах 27,65-27,75 грн/$. "В умовах можливого локдауну ринок буде втрачати активність, і тільки великі покупці або продавці валюти будуть спрямовувати курс. Зокрема, ринок очікує оплату податків НАК Нафтогаз і продаж валюти під неї, що може сильно підтримати гривню", – пояснив експерт.

Як повідомляв OBOZREVATEL, в Україні в 2021 році змінять правила купівлі доларів, ліміти на операції з валютою можуть прибрати. За словами експертів, це один із фінальних етапів лібералізації валютного ринку, який, як здається на перший погляд, потрібен тільки бізнесу для роботи з іншими країнами. Але насправді це зачепить кожного українця.