Долар і євро подорожчали: опубліковано курс валют в Україні

Роман Груша Mакроекономіка 10:41, 13.04.2021

Національний банк України зафіксував офіційний курс гривні щодо долара у вівторок, 13 квітня, на позначці 27,93 грн/$. За добу американська валюта подорожчала на 3 копійки.

Курс гривні щодо євро регулятор зафіксував на рівні 33,27 грн/€. Так, європейська валюта подорожчала на 12 копійок. Про це свідчать дані НБУ.

Курс долара і євро
НБУ

Національний банк України формує курси долара і євро до гривні як середньозважений курс за операціями на міжбанківському ринку за день. За офіційним курсом НБУ населення купувати валюту не може.

Курс валют у банках

Долар:

  • Купівля – 27,80 грн/$

  • Продаж – 28,00 грн/$

Курс долара в банках
Мінфін

Євро:

  • Купівля – 32,95 грн/€

  • Продаж – 33,35 грн/€

Курс євро в банках
Мінфін

Прогноз МВФ щодо курсу долара в Україні:

  • 2021 рік – 28,12 грн/долар;

  • 2022 рік – 27,96 грн/долар;

  • 2023 рік – 28,10 грн/долар;

  • 2024 рік – 28,10 грн/долар;

  • 2025 рік – 28,10 грн/долар.

Прогноз за курсом МВФ

Як писав OBOZREVATEL, українців у квітні очікує плавна девальвація гривні. Різке падіння турецької ліри потягнуло за собою і українську валюту: долар перейде психологічну позначку в 28 грн/$.

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