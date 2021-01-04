Друзья и коллеги!

Вашему вниманию предоставляется очередной схематоз на розничном рынке электроэнергии.

Существует потребитель А, электроэнергию ему поставляет поставщик Х.

Потребитель А наращивает долги перед поставщиком Х.

Поставщик Х направляет документы оператору сети (например, ОСП) с целью отключить потребителя А.

В течении этого времени, Потребитель А передает свою электроустановку Компании Б и направляет письмо оператору сети (ОСП) о расторжении договора. Тем временем Компания Б направляет документы оператору сети (ОСП) для заключения договора и превращается в Потребителя Б. Оператор сети (ОСП) не информирует поставщика Х об расторжении договора на передачу между оператором сети (ОСП) и потребителем Х, а также о смене поставщика на объект с одинаковыми EIC-кодами Z - типа точек коммерческого учета.

Потребитель Б заключает договор с Поставщиком У.

Оператор сети направляет своих представителей для отключения Потребителя А, который уже передал все свое оборудование новому потребителю Б и не допускает оператора сети для выполнения отключений.

Начиная с даты недопуска и до момента полного отключения с центров питания, а в нашем случае до 1 числа потребляемая Потребителем А электроэнергия ложится на потери оператору сети (ОСП). Именно поэтому оператор сети дотянул с началом отключения до 29 числа.

Отключить Потребителя А действительно, представляет определенные сложности т.к. к его электроустановке подключены субпотребители. Так что, как говорят представители оператора системы ЧАО "НЭК Укрэнерго" все их действия продиктованы исключительно интересами компании.

Наверное, по странному стечению обстоятельств ОСР на территории которого расположен Потребитель А отказался выполнить мероприятия по резервированию субпотребителей, чтобы предоставить возможность оператору сети, а в нашем случае ОСП провести отключение Потребителя А с центра питания. Действительно странно ведь Поставщик У является Поставщиком универсальной услуги, который напрямую связан с ОСР.

Сразу отвечу на вопросы правоохранительных органов. Ответственные работники оператора системы ЧАО "НЭК Укрэнерго" считают, что они действуют в правовом поле и подобный схематоз является абсолютно законным. Так что все вопросы к специалистам Укрэнерго.

Если интересует фамилии, то я готов их назвать в рамках зарегистрированного ЕРДР. К отдельным работникам Укрэнерго так же присоединяются и отдельные представители Регулятора. Аргументы о невыполнении в полном объеме требований п. 4.27 Правил розничного рынка электроэнергии остаются без внимания.

РS. Возникают еще отдельные вопросы к членам Регулятора, которые в марте 2018 года принимали Кодексы и Правила для работы новой модели Энергорынка, а также к их последователям.

В случае недопуска оператора сети для отключения потребителя объем потребленной электроэнергии с момента недопуска до отключения ложится на потери оператора сети т.е. на прямые убытки. Методики компенсации или возмещения убытков Регулятор не предусмотрел. Среди операторов сети существуют предприятия, у которых более 50% акций пренадлежит государству. Например, ЧАО "НЭК "Укрэнерго", АО "Укрзализныця", АО "Никалаевобленерго", АО "Харьковоблэнерго", АО "Хмельницкобленерго" и т.д. Таким образом Регулятор своими действиями или бездействием наносит ущерб государству.