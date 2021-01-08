Афера по телефону: експерт попередив про нову схему шахраїв

Шахраї придумали нову схему обману: тепер вони дзвонять з незнайомих номерів і кидають слухавку. У такий спосіб аферисти намагаються змусити потенційну жертву самостійно зв'язатися з ними.

"Це нова історія, рік тому її не було. Зловмисники телефонують і скидають, щоб обманювати системи автоматичної фільтрації дзвінків", – заявив провідний експерт "Лабораторії Касперського" Сергій Голованов у коментарі "РИА Новости".

За його словами, найчастіше аферисти телефонують через пули телефонних номерів, які відносяться до інтернет-телефонії. Підміна номера дозволяє приховати місце розташування і справжній телефон людини, що дзвонить.

"Якщо людина передзвонює сама, зловмисники починають використовувати традиційні методи соціальної інженерії: представляються співробітниками служби безпеки банку, намагаються вивідати конфіденційні дані користувача або переконати перевести гроші на рахунки шахраїв", – резюмував Голованов.

Як повідомляв OBOZREVATEL, Національний банк за останній рік отримав близько 200 звернень від українців щодо шахрайства. Крім схем, пов’язаних із платіжними картками, є низка класичних способів виманювання грошей.