У поліклініці обласної лікарні Мечникова відмовилися безкоштовно прийняти військову – ЗМІ

У поліклініці обласної лікарні імені Мечникова в Дніпрі відмовилися консультувати саніструкторку батальйону "Донбас" Ксенію Самойленко.

Про це повідомляє видання 49000.com.ua. Відзначається, що їй знадобилася консультація вузькопрофільних фахівців – за час війни, як уточнюють журналісти, вона нажила величезну кількість хвороб.

"Її направили в консультаційну поліклініку лікарні імені Мечникова, де в жінки вимагали декларацію з сімейним лікарем. У Ксенії її не було і медики запропонували їй... заплатити", – пишуть журналісти.

Як розповіла сама Самойленко, коли в Україні почали укладати декларації, вона була на війні.

"Я приїхала в консультаційну поліклініку Мечникова. І там почалося: а де ваша декларація сімейного лікаря? Але, по-перше, коли укладали ці декларації, я була військовослужбовицею на передовій. У мене абсолютно не було можливості це зробити. У такому разі, запропонували в поліклініці, ми вас обслужимо загальним порядком, платно. Їх не збентежило, що перед ними військова, з госпіталю", – розповіла вона.

Під час другого візиту в ту саму поліклініку ендокринолог, як ідеться в матеріалі, заявив, що йому "госпіталь не платить за військових". За словами Самойленко, такі інциденти в лікарні Мечникова відбувалися і з її колегами по службі.

"Спілкуючись із багатьма військовими, я зрозуміла, що такі випадки не поодинокі, багато хто говорить, що в Мечникова не лікування, а банальне викачування грошей. Виходить, що в 2014-15 роках, коли було багато поранених, лікарня зробила собі славу на військових, а зараз від нас просто відвертається", – розповіла військова.