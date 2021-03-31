У Дніпрі призупинилося будівництво аеропорту: з'явилися фото робіт на "злітці"

У Дніпрі так і не почали будувати злітно-посадкову смугу міжнародного аеропорту "Дніпро" – на місці лише кілька одиниць техніки.

Як пише "Інформатор Дніпро", роботи там практично не йдуть (щоб подивитися відео, доскролльте до кінця)

Журналісти уточнюють, що Олександр Ярославський з його бізнес-стажем і підходом досвідченого інвестора, не горить бажанням будувати термінали, поки не буде впевнений у наявності аеродрому.

Роботи на "Взлетка" dp.informator.ua

Як сказано в публікації, договір за попереднім (так званим "робочим") проєктом будівництва злітно-посадкової смуги був підписаний нещодавно. У той же час міністр інфраструктури Владислав Криклій поквапився заявити про початок будівництва ще кілька місяців тому.

Роботи на "злітці" dp.informator.ua

Роботи на "злітці" dp.informator.ua

"Тим часом Держагентство інфраструктурних проєктів України і його глава Кирило Хомяков активно висвітлюють проєкт будівництва "терміналів Ярославського".

"Приватний інвестор група DCH поки завершує вбивання паль під новий термінал, армує і бетонує фундамент. Новий термінал матиме три поверхи, 20 стійок реєстрації, шість виходів на посадку, з яких три будуть оснащені телетрапами. Це дозволить виконувати висадку і посадку пасажирів безпосередньо з будівлі на борт літака", – зазначив Хомяков.

Роботи на "злітці" dp.informator.ua

В цілому щодо перспектив нового аеропорту в Дніпрі, як пишуть журналісти, місцеві ЗМІ налаштовані песимістично.

"Не зважаючи на всі провали і факапи, в лютому цього року глава Держагентства інфраструктурних проектів України Кирило Хомяков рапортував про старт будівництва державної злітки в Дніпрі. Вже очевидно, що обіцяні терміни зірвані, будівництво фактично заморожене, а чиновники живуть в Facebook. Мабуть, жителям Дніпра доведеться і далі літати із Запоріжжя і Харкова, з надією чекаючи наступних президентських виборів. А вони не за горами", – відзначають автори матеріалу.