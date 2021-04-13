У Дніпрі побудують новий комплекс Музею історії лоцманів Дніпровських порогів: що з’явиться

У Дніпрі побудують новий комплекс Музею історії лоцманів Дніпровських порогів, який розташований там, де жили легендарні підкорювачі порогів, – у Лоцманській Кам’янці (вул. Мільмана, 63).

Як розповів начальник управління культури Дніпровської міської ради Євген Хорошилов, музей стилізують під хату дніпровського лоцмана.

"Ми плануємо не лише зробити представлення експонатів, а й додати сучасні технології, які допоможуть поринути у світ лоцманів. Реалізуємо симулятор-атракціон, де відвідувачі зможуть нібито підкорювати пороги. Буде технологія доповненої реальності, аудіо- та відеовізуалізація. За приклад брали Музей історії Дніпра", – сказав він.

До обговорення залучили айті-спеціалістів, істориків і нащадків самих лоцманів.

"Цих людей, які вміють підкорювати Дніпро, було дуже мало, до двох сотень. Ця професія була спадковою, а сама робота ризикованою, бо не знав, чи вернешся. Наше завдання показати цю колоритну культуру, хоч і вона була доволі маленькою. В основі майбутнього музею лежатиме не артефакт, а відвідувач. Він повинен пройти через палітру емоцій, тут ми відтворимо це", – поділився директор КП "Етнографічні парки Дніпра" Дмитро Каюк.

Музей, присвячений життю дніпровських лоцманів, працює у місті вже 26 років і розташований у маленькому приміщенні, що у Лоц-Кам’янському будинку культури.

"Це унікальна невеличка культура, яку ми втрачаємо, бо Дніпро вже не ревучий, а спогадів про підкорювачів порогів багато і вони навіть оспівуються українськими класиками. Тому новому музейному комплексу ми будемо раді. До нас ходять люди, до карантину за рік відвідало музей трохи більше ніж три тисячі людей, а через карантинні обмеження торік майже дві тисячі", – сказала завідувачка методичного центру культурно-масової роботи Лоц-Кам’янського будинку культури Людмила Стахів.