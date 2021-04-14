Книжковий фестиваль "Book Space-2021" оголосив дату проведення та фокусну тему

IV Міжнародний книжковий фестиваль "Book Space" відбудеться 3-5 вересня 2021 року. Організатори планують офлайнове проведення заходів. Фестиваль відбудеться за підтримки програми Бориса Філатова "Культурна столиця".

Торік фестиваль проходив в онлайн-форматі. Цього ж року у зв’язку з пандемією організатори обрали відкриті локації на набережній Дніпра – Фестивальному причалі.

Пандемія вплинула й на вибір фокусної теми фестивалю. Нею стане "Нова близькість/New Intimacy", яка виникає на тлі масової ізоляції, закритих кордонів, втрат й тривожної невизначеності, зазначають організатори заходу.

Програма фестивалю буде сформована та оприлюднена згодом. За оновленнями можна стежити на офіційному сайті, сторінках у Facebook, Instagram.

Нагадаємо, що торік фестиваль "Book Space" проходив 4-5 липня у форматі онлайн-марафону, який тривав 16 годин. Тоді відбулося 15 подій за участю 35 гостей із трьох країн. У кураторських оглядах були презентовані 37 книжкових новинок від 20 українських видавців.