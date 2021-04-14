Книжный фестиваль "Book Space-2021" объявил дату проведения и фокусную тему

IV Международный книжный фестиваль "Book Space" состоится 3-5 сентября 2021 года. Организаторы планируют офлайновое проведения мероприятий. Фестиваль пройдет при поддержке программы Бориса Филатова "Культурная столица".

В прошлом году фестиваль проходил в онлайн-формате. В этом году в связи с пандемией организаторы выбрали открытые локации на набережной Днепра – Фестивальном причале.

Пандемия повлияла и на выбор фокусной темы фестиваля. Ею станет "Новая близость / New Intimacy", которая возникает на фоне массовой изоляции, закрытых границ, потерь и тревожной неопределенности, отмечают организаторы мероприятия.

Программа фестиваля будет сформирована и обнародована позже. За обновлениями можно следить на официальном сайте, страницах в Facebook, Instagram.

В прошлом году фестиваль "Book Space" проходил 4-5 июля в формате онлайн-марафона, который длился 16 часов. Тогда состоялось 15 событий с участием 35 гостей из трех стран. В кураторских обзорах были представлены 37 книжных новинок от 20 украинских издателей.