ДФС Дніпропетровщини очолив Баско, який не пройшов спецперевірку і жодного дня не працював в органах, – Філатов

Мер Дніпра Борис Філатов заявив, що Головне управління Державної фіскальної служби в Дніпропетровській області очолив Андрій Баско, який не пройшов спецперевірку і раніше не працював у органах.

Про це Філатов написав в коментарях на сторінці головного редактора видання Цензор.НЕТ Юрія Бутусова у Facebook. За даними мера Дніпра, під час виборів Баско був секретарем міської виборчої комісії.

"Вони у нас в області поставили ТВО (начальника, – Ред.) податкової міліції (мається на увазі ДСФ – Ред.) "на час карантину" людину, яка жодного дня не працювала в органах і не пройшла спецперевірку! Спочатку записали його на посаду завгоспа, а потім перевели на начальника внутрішнім наказом. Тупо Кисіль і Мельник продали посаду. Виродки", – написав Філатов.

Глава організації "Рада громадського контролю" Олег Шрам опублікував в коментарях накази глави ДСФ Вадима Мельника про призначення Андрія Баско.

З документів видно, що 5 березня Баско призначили на посаду заступника начальника ГУ ДФС в Дніпропетровській області. А через тиждень, 12 березня, тимчасово поклали на нього виконання обов'язків начальника ГУ ДФС Дніпропетровщини.