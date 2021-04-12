Дніпропетровщина стала епіцентром коронавірусу в Україні: статистика за областями
За минулу добу, 11 квітня, на коронавірус у Дніпропетровській області захворіли 1112 осіб, що стало найбільшим приростом серед регіонів України.
Наступними в статистиці опинилися Харківська – 595, Львівська області – 590, місто Київ – 537 і Київська область – 477. Про це повідомив міністр охорони здоров'я Максим Степанов у Facebook.
Найменше хворих на COVID-19 зафіксували в Луганській – 43 та Івано-Франківській – 49 областях. Відзначимо, що на Дніпропетровщині спостерігається зростання захворюваності на коронавірус із початку року.
Кількість захворювань за регіонами на добу:
м. Київ – 537 випадків;
Вінницька область – 159 випадків;
Волинська область – 247 випадків;
Дніпропетровська область – 1112 випадків;
Донецька область – 327 випадків;
Житомирська область – 349 випадків;
Закарпатська – 62 випадки;
Запорізька область – 260 випадків;
Івано-Франківська область – 49 випадків;
Київська область – 477 випадків;
Кіровоградська область – 149 випадків;
Луганська область – 43 випадки;
Львівська область – 590 випадків;
Миколаївська область – 303 випадки;
Одеська область – 443 випадки;
Полтавська область – 136 випадків;
Рівненська область – 174 випадки;
Сумська область – 377 випадків;
Тернопільська область – 315 випадків;
Харківська область – 595 випадків;
Херсонська область – 195 випадків;
Хмельницька область – 149 випадків;
Черкаська область – 385 випадків;
Чернівецька область – 168 випадків;
Чернігівська область – 255 випадків.
Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей і міста Севастополя відсутні.
Як повідомляв OBOZREVATEL раніше, в Дніпрі через самолікування COVID-19 жінка опинилася в критичному стані з сатурацією 40%. Пацієнтку під'єднали до ШВЛ за допомогою спеціального шолома.