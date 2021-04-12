Днепропетровщина стала эпицентром коронавируса в Украине: статистика по областям
За минувшие сутки, 11 апреля, коронавирусом в Днепропетровской области заболели 1112 человек, что стало наибольшим приростом среди регионов Украины.
Следующими в статистике оказались Харьковская – 595, Львовская области– 590, город Киев – 537 и Киевская область – 477. Об этом сообщил министр здравоохранения Максим Степанов в Facebook.
Меньше всего больных COVID-19 зафиксировали в Луганской – 43 и Ивано-Франковской – 49 областях. Отметим, что на Днепропетровщине наблюдается рост заболеваемости коронавирусом с начала года.
Количество заболеваний по регионам в сутки:
г. Киев – 537 случаев;
Винницкая область – 159 случаев;
Волынская область – 247 случаев;
Днепропетровская область – 1112 случаев;
Донецкая область – 327 случаев;
Житомирская область – 349 случаев;
Закарпатская – 62 случая;
Запорожская область – 260 случаев;
Ивано-Франковская область – 49 случаев;
Киевская область – 477 случаев;
Кировоградская область – 149 случаев;
Луганская область – 43 случая;
Львовская область – 590 случаев;
Николаевская область – 303 случая;
Одесская область – 443 случая;
Полтавская область – 136 случаев;
Ривненская область – 174 случая;
Сумская область – 377 случаев;
Тернопольская область – 315 случаев;
Харьковская область – 595 случаев;
Херсонская область – 195 случаев;
Хмельницкая область – 149 случаев;
Черкасская область – 385 случаев;
Черновицкая область – 168 случаев;
Черниговская область – 255 случаев.
Данные с временно оккупированных территорий АР Крым, Донецкой, Луганской областей и города Севастополя отсутствуют.
Как сообщал OBOZREVATEL ранее, в Днепре из-за самолечения COVID-19 женщина оказалась в критическом состоянии с сатурацией 40%. Пациентку подключили к ИВЛ с помощью специального шлема.