Бар у центрі Дніпра звинуватили в сексизмі через акцію "покажи сис*ки". Фото

Бар Bronx Garage в центрі Дніпра звинуватили в сексизмі через акцію "Покажи бармену сис*ки – отримай коктейль безкоштовно".

Дівчатам запропонували оголитися і таким чином "розплатитися" за коктейль. Таке оголошення адміністрація закладу розмістила при вході на вулиці, пише "Інформатор" (щоб подивитися, доскрольте до кінця сторінки).

Гендерну дискримінацію співробітник бару пояснив тим, що бармен – чоловік. Він зазначив, що співробітниць жінок у них немає, а їм навряд чи захотілося дивитися на чоловічі груди.

За його словами, де саме дівчата повинні продемонструвати груди – в туалеті або на барі – значення не має. Головне, щоб їм було 18 років, а "максимально на розсуд бармена". Крім того, бажаючі взяти участь в акції отримують певний коктейль, вибрати напій вони не можуть.

Скандальна акція в Дніпрі. Інформатор

Акція була одноденною, але в закладі заявили, що "зупинятися не збираються". Бармен сказав, що надалі вони будуть влаштовувати "подібні вечеріночки", але поки подивляться, як відвідувачі відреагують на цю. Він зазначив, що були бажаючі взяти участь в акції.

Глава Gender Stream Ольга Полякова прокоментувала інцидент і назвала його проявом сексизму.

"У рекламі це провокує порівняння жінки з річчю. А її знецінення призводить до того, що насильство стає нормою в суспільстві, і насправді це тягне за собою дуже серйозні наслідки, зазвичай це насильство – домашнє або сексуальне. Тут немає нічого розважального, є тільки дурість людей, які не думають про наслідки ", – сказала жінка.

Полякова повідомила, що в Законі України "Про рекламу" є норми, за якими авторів таких маркетингових пропозицій можуть оштрафувати.

Заклад звинуватили в сексизмі. Інформатор

Bronx Garage в Дніпрі. Інформатор

Як повідомляв OBOZREVATEL раніше, в центрі Дніпра чоловіки влаштували погром в ресторані Dogs&Burgers на Катеринославському бульварі. Вони побилися, розбили скло і зіпсували меблі в закладі.