В Іспанії через наїзд автомобіля постраждали сім людей. Фото
У провінції Гвадалахара в Іспанії внаслідок дорожньо-транспортної пригоди постраждали сім людей, чотирьох госпіталізували. Чоловік наїхав на перехожих у стані відчаю через особисті проблеми.
Про це повідомляє регіональна служба екстреної медичної допомоги. Зазначається, що подія сталася у п'ятницю, 26 березня.
Водій скоїв наїзд на людей. Серез семи постраждалих чотирьох довелося госпіталізувати. Серед них 52-річна жінка та троє чоловіків – 52, 54 та 66 років.
За даними іспанських ЗМІ чоловік навмисно скоїв дорожньо-транспорту пригоду, адже був у стані відчаю після того, як йому відмовили у праві опіки над дітьми. Правопорушника заарештувала поліція.
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