З металобрухту зібрали автомобіль та запропонували за $28500

З купи металобрухту вартістю в $ 900 зібрали спортивний кросовер преміум-класу та продають його за $28500

На прикладі "відновленого" Jaguar АвтоОбоз вивчав, що пропонують українцям майстерні з продажу американських "битків".

Кросовер Jaguar F-Pace пропонують за $ 28500 auto.ria.com

На одному з популярних ресурсів з продажу автомобілів з'явилося оголошення про продаж кросовера Jaguar F-Pace 2019 року. Машина побувала у серйозному ДТП в США та була відправлена на один із страхових аукціонів, де зазвичай купуються авто для поставки в Україну.

Ось як виглядав цей автомобіль до того, як його придбали на аукціоні bidfax.info

Варто віддати належне майстрам компанії, яка займалася перетворенням цього автомобіля зі стану "невідновлювані" у візуально цілком пристойний екземпляр. Кросовер, точніше, то що від нього залишилося після аварії, був придбаний за $900. Після ремонту за нього просять більшу у 31 разів суму – $28500.

Як було, і як тепер виглядає автомобіль obozrevatel.com

Як було, і як тепер виглядає автомобіль obozrevatel.com

Як було, і як тепер виглядає автомобіль obozrevatel.com

Як було, і як тепер виглядає автомобіль obozrevatel.com

Для порівняння, у офіційного дилера марки Jaguar у США F-Pace 2021 року коштує від $49995, а в Україні аналогічна модель обійдеться мінімум у $70555. Дійсно є, над чим замислитися.

У офіційного дилера марки Jaguar в США модель F-Pace 2021 року стоїть від $ 49995

Вартість F-Pace в Україні у офіційного дилера jaguar.ua

Але, де гарантія, що відновлений з купи металобрухту кросовер при ДТП зможе забезпечити безпеку вас та ваших близьких? Крім того, сучасний автомобіль має складний пристрій, а кожна система у ньому несе свої функції та взаємодіє з іншими вузлами та системами. Яка ймовірність того, що придбаний автохлам буде вести себе адекватно на дорозі та вам не доведеться розплачуватися за "економію" при покупці регулярним відвідуванням сервісу та дорогим витрат на ремонт? Тим більше, що запчастини на машини преміум-сегмента зовсім не з дешевих.

Природно, що пересічному українцеві хочеться їздити на хорошому автомобілі за адекватні гроші. Однак до вибору старої машини варто підходити не тільки з точки зору вартості покупки, але і з урахуванням наступних витрат на її утримання.

Як повідомляв раніше OBOZREVATEL, в Україні підрахували кількість ввезених б / у іномарок в 2020 році. За даними асоціації Укравтопром, частка нових і старих іномарок зберігає співвідношення 20/80, тобто на 1 реєстрацію нового автомобіля доводиться 4 старих.