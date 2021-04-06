Из металлолома собрали автомобиль и предложили за $28500

Из груды металлолома стоимостью в $900 собрали спортивный кроссовер премиум-класса и продают его за $28500

На примере "восстановленного" Jaguar АвтоОбоз изучал, что предлагают украинцам мастерские по продаже американских "битков".

Кроссовер Jaguar F-Pace предлагают за $28500 auto.ria.com

На одном из популярных ресурсов по продаже автомобилей появилось объявление о продаже кроссовера Jaguar F-Pace 2019 года. Машина побывала в серьезном ДТП в США и была отправлена на один из страховых аукционов, где обычно приобретаются авто для поставки в Украину.

Вот как выглядел этот автомобиль до того, как его приобрели на аукционе bidfax.info

Стоит отдать должное мастерам компании, которая занималась превращением этого автомобиля из состояния "невосстанавливаемый" в визуально вполне приличный экземпляр. Кроссовер, точнее, то что от него осталось после аварии, был приобретен за $900. После ремонта за него просят в 31 раз большую сумму – $28500.

Как было, и как теперь выглядит автомобиль obozrevatel.com

Как было, и как теперь выглядит автомобиль obozrevatel.com

Как было, и как теперь выглядит автомобиль obozrevatel.com

Как было, и как теперь выглядит автомобиль obozrevatel.com

Для сравнения, у официального дилера марки Jaguar в США F-Pace 2021 года стоит от $49995, а в Украине аналогичная модель обойдется минимум в $70555. Действительно есть, о чем задуматься.

У официального дилера марки Jaguar в США модель F-Pace 2021 года стоит от $49995

Стоимость F-Pace в Украине у официального дилера jaguar.ua

Но, где гарантия, что восстановленный из груды металлолома кроссовер при ДТП сможет обеспечить безопасность вас и ваших близких? Кроме того, современный автомобиль имеет сложное устройство, а каждая система в нем несет свои функции и взаимодействует с другими узлами и системами. Какова вероятность того, что приобретенный автохлам будет вести себя адекватно на дороге и вам не придется расплачиваться за "экономию" при покупке регулярным посещением сервиса и дорогостоящим тратам на ремонт? Тем более, что запчасти на машины премиум-сегмента совсем не из дешевых.

Естественно, что рядовому украинцу хочется ездить на хорошем автомобиле за адекватные деньги. Однако к выбору подержанной машины стоит подходить не только с точки зрения стоимости покупки, но и с учетом последующих расходов на ее содержание.

Как сообщал ранее OBOZREVATEL, в Украине подсчитали количество ввезенных б/у иномарок в 2020 году. По данным ассоциации Укравтопром, доля новых и подержанных иномарок сохраняет соотношение 20/80, то есть на 1 регистрацию нового автомобиля приходится 4 подержанных.