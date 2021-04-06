З металобрухту зібрали автомобіль та запропонували за $28500

З купи металобрухту вартістю в $ 900 зібрали спортивний кросовер преміум-класу та продають його за $28500

На прикладі "відновленого" Jaguar АвтоОбоз вивчав, що пропонують українцям майстерні з продажу американських "битків".

На одному з популярних ресурсів з продажу автомобілів з'явилося оголошення про продаж кросовера Jaguar F-Pace 2019 року. Машина побувала у серйозному ДТП в США та була відправлена на один із страхових аукціонів, де зазвичай купуються авто для поставки в Україну.

Варто віддати належне майстрам компанії, яка займалася перетворенням цього автомобіля зі стану "невідновлювані" у візуально цілком пристойний екземпляр. Кросовер, точніше, то що від нього залишилося після аварії, був придбаний за $900. Після ремонту за нього просять більшу у 31 разів суму – $28500.

Для порівняння, у офіційного дилера марки Jaguar у США F-Pace 2021 року коштує від $49995, а в Україні аналогічна модель обійдеться мінімум у $70555. Дійсно є, над чим замислитися.

Але, де гарантія, що відновлений з купи металобрухту кросовер при ДТП зможе забезпечити безпеку вас та ваших близьких? Крім того, сучасний автомобіль має складний пристрій, а кожна система у ньому несе свої функції та взаємодіє з іншими вузлами та системами. Яка ймовірність того, що придбаний автохлам буде вести себе адекватно на дорозі та вам не доведеться розплачуватися за "економію" при покупці регулярним відвідуванням сервісу та дорогим витрат на ремонт? Тим більше, що запчастини на машини преміум-сегмента зовсім не з дешевих.

Природно, що пересічному українцеві хочеться їздити на хорошому автомобілі за адекватні гроші. Однак до вибору старої машини варто підходити не тільки з точки зору вартості покупки, але і з урахуванням наступних витрат на її утримання.

Як повідомляв раніше OBOZREVATEL, в Україні підрахували кількість ввезених б / у іномарок в 2020 році. За даними асоціації Укравтопром, частка нових і старих іномарок зберігає співвідношення 20/80, тобто на 1 реєстрацію нового автомобіля доводиться 4 старих.