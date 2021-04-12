Yamaha показала новий двигун для "гіперелектромобілів"

Yamaha Motor Company презентувала новий високоефективний електродвигун потужністю 469 к.с., який отримають "гіперелектромобілі".

Японська фірма найвідоміша своєю лінійкою мотоциклів, але також має успішний підрозділ автомобільних силових агрегатів, який виробляв двигуни внутрішнього згоряння та електродвигуни для інших виробників. Новий агрегат також призначений для продажу і не означає наміри фірми повернутися до виробництва автомобілів. Про це повідомляє сайт Autocar.

Yamaha заявляє, що її новий електричний двигун має робочу напругу 800 В. Потужність 469 к.с. може бути однією з найвищих серед доступних на даний момент і для одного електродвигуна.

Компанія стверджує, що таких показників вдалося досягти завдяки новому компактному дизайну, який інтегрував шестерню та інвертор в єдиний блок.

Yamaha заявила, що зараз приймає замовлення на введення в експлуатацію дослідних зразків агрегату як від автомобільних фірм, так і від інших галузей промисловості, які потребують двигуна з високою потужністю.

У минулому підрозділ Yamaha постачав агрегати та деталі для виробників, включаючи Ford, Lotus, Toyota та Volvo. Фірма також будувала двигуни Формули-1 з 1989 по 1997 рік.

Двигун від Yamaha зможе видавати 469 к. с. Autocar

Як повідомляв раніше OBOZREVATEL, Yamaha разом з Honda, KTM та Piaggio створили "Консорціум змінних батарей", спрямований на розробку стандартизованих АКБ для мототехніки на електротязі.