Yamaha показала новый двигатель для "гиперэлектромобилей"

Yamaha Motor Company представила новый высокоэффективный электродвигатель мощностью 469 л.с., который получат "гиперэлектромобили".

Японская фирма известная своей линейкой мотоциклов, но также имеет успешное подразделение автомобильных силовых агрегатов, которое производило двигатели внутреннего сгорания и электродвигатели для других производителей. Новый агрегат также предназначен для продажи и не означает намерения фирмы вернуться к производству автомобилей. Об этом сообщает сайт Autocar.

Yamaha заявляет, что ее новый электрический двигатель имеет рабочее напряжение 800 В. Мощность 469 л.с. может быть одной из самых высоких среди доступных на данный момент и для одного электродвигателя.

Компания утверждает, что таких показателей удалось достичь благодаря новому компактному дизайну, который интегрировал шестерню и инвертор в единый блок.

Yamaha заявила, что сейчас принимает заказы на ввод в эксплуатацию опытных образцов агрегата как от автомобильных фирм, так и от других отраслей промышленности, требующих двигателя с высокой мощностью.

В прошлом подразделение Yamaha поставлял агрегаты и детали для производителей, включая Ford, Lotus, Toyota и Volvo. Фирма также строила двигатели Формулы-1 с 1989 по 1997 год.

Двигатель от Yamaha сможет выдавать 469 л. с. Autocar

Как сообщал ранее OBOZREVATEL, Yamaha вместе с Honda, KTM и Piaggio создали "Консорциум сменных батарей", направленный на разработку стандартизированных АКБ для мототехники на электротяге.