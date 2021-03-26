Volkswagen показав тізер спільного з Ford пікапа

Німецька компанія Volkswagen представила ілюстрації майбутнього пікапа Amarok, которій буде створений у кооперації з компанією Ford та багато у чому буде уніфікований з Ford Ranger.

Про це повідомляє прес-служба виробника. В рамках щорічної звітної конференції комерційного підрозділу Volkswagen Commercial Vehicles компанія поділилася новою інформацією про майбутнє пікапі Amarok.

Минулорічний тизер нового Amarok vwn-presse.de

Як ми вже розповідали, новинка буде створюватися спільними зусиллями концерну та їх колег з компанії Ford. Планується, що новий VW Amarok буде багато у чому уніфікований з "фордовськой" моделлю Ranger. Подібна кооперація дозволить істотно знизити витрати на розробку та виробництво машини.

Актуальне покоління пікапа Amarok випускається з 2010 року vwn-presse.de

Ford Ranger – один з бестселерів морок vwn-presse.de

Побудований на платформі T7, Amarok отримає власний дизайн передньої частини, виконаний у фірмовій стилістиці німецького бренду. На тізері видно, що автомобіль отримає характерне облицювання радіатора, у яке органічно імплантовані фари головного світла, а масивні колісні арки переходять у бічні панелі переднього бампера. У нижній частині переднього бампера розташован масивний захист з опціонної лебідкою.

Amarok отримає характерну облицювання радіатора, у яке органічно імплантовані фари головного світла vwn-presse.de

Металеві вставки прикрашають бічні пороги, дзеркала з вбудованими "поворотниками" стали ширше, а на даху між рейлингами встановили планку з парою світлодіодних ліхтарів. За стінкою кабіни встановлений захисний каркас, а ефектні легкосплавні диски взуті у внедорожную гуму з "зубастим" протектором.

За попередньою інформацією, новий Amarok отримає мотори V6. Зокрема, у списку силових агрегатів очікуються 2,7-літровий бензиновий двигун з подвійним турбонаддувом та 3-літровий дизель.

Як повідомляв раніше OBOZREVATEL, у Volkswagen заявили, що електричні вантажівки перспективніше водневих. У підрозділі Traton витратять $1,9 млрд на електрифікацію вантажних автомобілів до 2025 року.