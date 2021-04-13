Виявлено ТОП-5 небезпечних АЗС в Україні

За даними експертизи, проведеної Інститутом споживчих експертиз (ІСЕ), в Україні продають бензин, якість якого за багатьма параметрами не відповідає нормам.

Через збільшення обсягів кустарного виробництва на український ринок потрапляє дедалі більше пального низької якості, від якого страждають автовласники, екологія та пішоходи. Зокрема, за даними ІСЕ зразки бензину А-92 євро, придбані в мережі Татнефть, замість належних 92 мали октанове число 89,7 одиниць, а в Sun Oil – 90,6. Таких цифр експерти не бачили давно.

Не краще виглядає ситуація із вмістом токсичного бензолу. Вміст шкідливої речовини виявився майже вдвічі більший, ніж дозволяють граничні нормативи ДСТУ, а саме – 2,8% на АЗС Фактор, 2,3% – у Motto, а зразок від Sun Oil перевищив норму в 3,5 раза!

Якщо у минулі роки за змістом сірки у бензині всі АЗС показали хороші результати, то цьогоріч експертів очікував сюрприз. Так, бензин мережі Sun Oil показав перевищення норми майже вдвічі. Крім того, в нормативи не зміг потрапити і зразок мережі Motto.

Невтішними виявилися результати аналізу на кисневовмісні компоненти. Аналіз показав, що А-92 з мережі Фактор складається на 21,4% з ефірів, за нормативу не більш ніж 15%, а також у складі цього зразка було виявлено перевищення з утримання метанолу, – 13,2% за норми не більш ніж 3%. Серед порушників у частині метанолу виявився і бензин Motto – 13%.

Заборонені до використання в Україні ароматичні аміни не тільки шкідливі для авто, але, що найстрашніше, можуть призвести до онкологічних захворювань. Востаннє аміни українські експерти фіксували у бензині кілька років тому, після чого вони зникли. Зараз ці присадки повернулися – сліди небезпечної речовини були виявлені у пробі БРСМ-нафта – 0,7%, а в А-92 від Sun Oil його виявилося 1,8%.

Проведені у жовтні минулого року дослідження А-95 Евро5 показали, що не всі компанії пропонують українським споживачам якісний бензин цієї марки. У мережі АЗC Marshall під виглядом 95-го продавали пальне з октановим числом 88 (!), рекордним вмістом сірки, що перевищує норму в 22,7 раза, а також із вмістом бензолу, в 15,6 раза більшим, ніж встановлено вимогами ДСТУ.

На жаль, у деяких українських мережах все ще ставлять прибуток вище за репутації й продають некондиційне пальне, залучаючи покупців низькою ціною. За даними консалтингової групи "А-95" "у 2020-2021 роках збільшилися поставки імпортних безакцизних розчинників, які є сумішами октанопідвищувальних компонентів, які завозяться на міні-НПЗ та нафтобази. В операціях з продукцією міні-НПЗ та розчинниками помічені оператори таких мереж, як БРСМ-Нафта, Мotto, SunOil та інші. Явні ознаки системних податкових зловживань спостерігаються на 1800 АЗС, що становить 25% від загальної кількості станцій у країні".

Як повідомляв раніше OBOZREVATEL, як альтернативу звичайному бензину можна використовувати біоетанол, правда, важливо уважно підходити до вибору продавців такого пального.