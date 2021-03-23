Valarra перетворила Corvette С6 на дивовижний суперкар

Американський старт-ап з сонячної Флориди презентував боді-кіт, який дозволяє перетворила Corvette С6 на дивовижний суперкар.

Про це повідомляє сайт виробника. Дизайнери та інженери компанії Valarra з Сент-Питерсберга, штат Флорида, представили екстравагантний проект тюнінгу для Chevrolet Corvette C6 (2005-2013).

Дизайнери та інженери компанії Valarra з Сент-Питерсберга, представили проект тюнінгу для Chevrolet Corvette C6 obozrevatel.com

Компанія показала прототип моделі у минулому році на заході TX2K21 на гоночній трасі Houston Raceway Park у Техасі. У комплект входить повністю новий обвіс кузова, що включає передній та задній бампери, крила, двері, капот бічні спідниці та інші елементи за винятком, хіба що, даху.

Body-kit ValarraVette радикально перетворює вигляд серійного Corvette С6. valarra.com

Серійний Chevrolet Corvette C6 (2005-2013) media.gm.com

Спереду автомобіль отримав унікальні фари, більш широку облицювання радіатора та капот з додатковими прорізами повітрязабірників. Ще більш агресивно автомобіль виглядає ззаду. Крім великого антикрила автомобіль отримав широкий дифузор та "квартет" хромованих патрубків вихлопної системи.

Крім великого антикрила ValarraVette отримав широкий дифузор та "квартет" хромованих патрубків вихлопної системи. valarra.com

Chevrolet Corvette C6 (2005-2013) media.gm.com

Численні аеродинамічні елементи, включаючи антикрило, передній спліттер та бічні "юбки" виготовлені з вуглепластика. Body-kit ValarraVette радикально перетворює вигляд серійного Corvette С6.

Вартість комплекту стартує з позначки $18000. Природно, що у цю ціну на входить вартість "донорського" Corvette С6.

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