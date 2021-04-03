7 авто з найбільшою кількістю моторів в історії

Рідкісна модель вирушає на ринок лише з одним двигуном. У покупців завжди є вибір: 2, 3 або навіть 5 моторів. Але колись було і набагато більше.

Auto Oboz згадав автомобілі-рекордсмени, які пропонували публіці неймовірний асортимент силових установок. Інколи навіть лік ішов на десятки, а робочі обсяги відрізнялися в рази в рамках моделей одного сімейства.

VW Golf

У першому поколінні компактний німецький хетчбек зробив революцію, змусивши пригадати успіх оригінального Volkswagen Beetle. Було очевидно, що автомобіль отримає продовження. Між іншим, до сьогодні з'явилося вісім поколінь Golf. Але автомобіль другої генерації, який виробляли з 1983 по 1992 рік, вже свого часу прагнув догодити величезній кількості покупців. У цьому допоміг асортимент двигунів – 8 штук!

У Volkswagen Golf другого покоління було багато моторів VW

Golf завжди подобався покупцям VW

Buick Century

Величезний 5-метровий седан (середньорозмірний за американськими мірками) пропонував розкішний рівень оснащення. Отже, покупцям пропонували широкий вибір. Зокрема і моторів – можна було вибрати з 8 силових установок.

Buick Century – класичний американський автомобіль Buick

У Century було 8 двигунів momentcar.com

Chevrolet Impala

Ще один великий американський седан, який в 2006-2016 рр. пропонував покупцям асортимент із 8 двигунів, об'ємом від 3,5 до 5,3 л. До речі, в цій подібності немає нічого дивного – Impala і Buick Century побудовані на спільній платформі.

Impala, як і Century, пропонувала 8 моторів Chevrolet

Chevrolet Impala – дуже простий і надійний автомобіль Chevrolet

Ford Sierra

Один із найбільш популярних автомобілів Ford недарма подобався покупцям. Відносно доступна Sierra вийшла практичною і простою в обслуговуванні. Але важливий і вибір – купити Ford Sierra можна було з одним із 15 моторів!

Ford Sierra – популярна модель середнього класу Ford

Купити Sierra можна було з одним із 15 моторів Ford

Mazda 323

Компактна японська модель була розроблена за найкращими традиціями свого "домашнього" автомобілебудування: лаконічний дизайн, надійність і зразкові їздові характеристики. Для успіху на глобальному ринку довелося додати варіативність, яка відобразилася в асортименті 15 двигунів скромної лінійки від 1,3 до 2,0 л.

Компактна Mazda подобалася покупцям Mazda

Mazda 323 пропонувала покупцям асортимент із 15 силових установок Mazda

Mercedes 190

Старий пращур сучасного Mercedes C-class досі розбурхує уми ентузіастів. Найбільші щасливчики примудряються знайти "живі" екземпляри на вторинному ринку. Пропозиції трапляються різні, адже компактний седан пропонували з 20 моторами на вибір.

Mercedes 190 досі популярний Mercedes

У Mercedes 190 було 20 двигунів Mercedes

Opel Omega

Німецький седан бізнес-класу – цей вислів сам по собі навіює фантазії про статусні моделі. Дещо в цьому роді було і в Opel. У компанії вирішили підкорити потенційних покупців багатою лінійкою двигунів – 23 штуки! Об'ємом від 1,8 до 4,0 л.

Opel Omega А – рекордсмен за кількістю моторів Opel

Opel Omega – популярний автомобіль на ринку вживаних авто Opel

Раніше OBOZREVATEL розповідав про нові автомобілі, які зараз складають на заводі ЗАЗ у Запоріжжі. Асортимент досить широкий.